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Дешевої картоплі не буде: експертка розповіла, які ціни очікувати

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Дешевої картоплі не буде: експертка розповіла, які ціни очікувати
Взимку картопля зі сховищ також може подорожчати
колаж: glavcom.ua

Через аномальну спеку врожай картоплі цього року буде нижчим, а восени закупівельні ціни можуть зрости на 25–30%

Цього року врожай картоплі в Україні буде нижчим через аномальну літню спеку. Як наслідок, восени ціни на продукцію можуть зрости, а дешевої картоплі, найімовірніше, не буде. Про це в коментарі «Главкому» заявила Тетяна Олійник, кандидатка сільськогосподарських наук, заступниця директора з наукової роботи Інституту картоплярства НААН.

За словами експертки, протягом п’яти днів поспіль температура перевищувала 37°C. Цей період припав на цвітіння та бутонізацію картоплі – час, коли формуються і зав’язуються бульби.

«За такої температури картопля зупиняє ростові процеси. Це культура помірного клімату, тому такі високі температури для неї критичні. У цей період рослина фактично починає зберігати ресурси і витрачати їх на виживання, а не на формування та налив бульб», – пояснила Олійник.

На її думку, саме це призведе до зниження врожайності та вплине на ціни.

Експертка зазначила, що наприкінці літа ціни на картоплю тимчасово знижувалися до 6,5-8 грн за кілограм. Це відбулося через масову реалізацію ранніх сортів, які не підходять для тривалого зберігання.

Однак після завершення продажу ранньої картоплі та виходу на ринок середньостиглих і пізніх сортів ситуація зміниться.

«Після того, як буде розпродана рання картопля, а на ринок масово вийдуть середньостиглі та пізні сорти, орієнтовно у жовтні–листопаді, я думаю, закупівельні ціни зростуть приблизно на 25-30%», – спрогнозувала Олійник.

За її словами, взимку картопля зі сховищ також може подорожчати. Це пов’язано, зокрема, з додатковими витратами на вентилювання та підтримання необхідного режиму зберігання. «Тут можливе підвищення приблизно на 10%», – зазначила експертка.

Нагадаємо, що раніше експертка назвала головні помилки під час вирощування картоплі, та що варто знати городникам.

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Теги: продукти ціни погода

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