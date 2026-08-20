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Чи росте попит на страхування майна та бізнесу під час війни? Відповідь профільної асоціації

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Чи росте попит на страхування майна та бізнесу під час війни? Відповідь профільної асоціації
Український бізнес почав активніше страхувати майно
фото: mega-polis.biz

Керівник Асоціації страховиків заявляє, про значний приріст кількості укладених договорів

Попит на страхування серед українського бізнесу під час війни демонструє помітне зростання. За перші шість місяців поточного року страховики уклали з юридичними особами майже стільки ж договорів, скільки за весь минулий рік. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів керівник Асоціації страховиків Денис Ястреб.

Представник профільної асоціації розповів про динаміку ринку, відповідаючи на запитання щодо того, наскільки зріс попит на страхування.

Водночас він зауважив, що пряме порівняння показників за різні періоди має певні обмеження. Це пов'язано зі збільшенням кількості страхових компаній, які передають інформацію для формування загальної статистики.

Якщо раніше відповідні дані надавали 10–12 страховиків, то зараз їх уже 17. Так, база компаній, показники яких враховуються під час оцінювання ринку, розширилася. Попри різницю в базах для порівняння, представник асоціації наголосив, що зростання кількості укладених договорів є очевидним.

«Кількість компаній, які надають інформацію, збільшується: якщо раніше дані давали 10-12 страховиків, то сьогодні їх уже 17, тому бази для порівняння трохи різняться. Проте приріст очевидний. Загалом, за перше півріччя ми уклали майже стільки ж договорів з юрособами, скільки було укладено за весь минулий рік», – зазначив він.

Нагадаємо, генеральний директор Національної асоціації страховиків України Денис Ястреб розповів «Главкому», що страхування воєнних ризиків для бізнесу значною мірою залежить від міжнародного перестрахування.

Український страховик самостійно може забезпечити покриття одного об'єкта приблизно на 10 млн грн. Водночас більші ризики необхідно розміщувати на міжнародному страховому ринку.

Середня страхова сума на один об'єкт бізнесу становить близько 100 млн грн. Через значну різницю між можливостями самостійного покриття українських страховиків та середньою вартістю об'єктів бізнесу міжнародне перестрахування відіграє важливу роль у страхуванні великих ризиків.

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Теги: росія страхування

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