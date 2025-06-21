Кораблі ходять чи пливуть по морю? Мовознавиця пояснила, як правильно українською

Васильєва нагадує: в українській мові судноплавство, а не судноходство (на відміну від російської)

У дискусії про правильність вживання дієслів для позначення руху суден у воді мовознавиця Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» «Главкома» розставила всі крапки над «і». Вона пояснила, що в українській мові кораблі пливуть, а не «ходять», а також прокоментувала питання наголосу у слові «судно».

Роз’яснюючи жарт викладачів з Академії імені Сагайдачного про те, що «корабель іде, а пливе г*вно», Ольга Васильєва була категоричною: «Усе дуже просто: в українській мові судноплавство, а не судноходство (на відміну від російської)».

Вона підкреслила, що у словнику Кримського і Єфремова також зафіксовано «корабель пливе».

Щодо наголосу у слові «судно», Васильєва зазначила, що в українській мові в усіх значеннях це слово має наголос на останньому складі.

«Решта – забобони (на зразок «сісти можна тільки до вʼязниці», «крайній, а не останній» тощо). Це все чиста радянщина», – заявила мовознавиця, розвінчуючи міфи та нав’язані русизми, які досі побутують у мові.

Пояснення Васильєвої підкреслює важливість дотримання норм української мови та очищення її від штучних запозичень та невірних уявлень.

Нагадаємо, у сучасному українському мовленні часто побутує хибна думка, що слово «роковини» слід вживати лише щодо сумних дат, тоді як «річниця» – для позитивних подій. Проте це не відповідає історичним та словниковим нормам української мови.

До слова, у сучасному українському мовленні часто виникає питання щодо правильного вживання прислівників «українською» та «по-українському». Мовознавиця Ольга Васильєва у рубриці «Мовне питання» «Главкома» роз'яснила нюанси їх використання, наголосивши на багатозначності варіанту «по-українському».

Мовознавиця зазначила, що прислівник «по-українському» часто викликає здивування або навіть відторгнення у деяких мовців через недостатню обізнаність. Однак, за її словами, це цілком коректна лексема.