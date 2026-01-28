Нардеп Фріс звернув увагу на проблеми з водою після отруєнь у Карпатах

Нардеп Ігор Фріс заявив, що безпечною є лише вода з централізованих мереж курорту Буковель

Народний депутат України Ігор Фріс закликав туристів, які планують відпочинок у Карпатах, зокрема в районі Буковелю, ретельно перевіряти джерела водопостачання в готелях на тлі повідомлень про масові отруєння. Про це повідомляє «Главком» з посилання на допис нардепа у Facebook.

За словами Фріса, туристам варто ще до заселення з’ясувати, звідки саме готель отримує воду. Нардеп наголосив, що якщо адміністрація не може підтвердити підключення до централізованої мережі водопостачання курорту Буковель, відпочивальникам слід замислитися над можливими ризиками для здоров’я. «Якщо вам не підтвердять, що це центральна вода з мереж курорту Буковель – задумайтесь, чи готові ви підчепити якусь гидоту», – написав Фріс.

За його словами, проблеми з водою, за свідченнями туристів, фіксуються на відрізку від Микуличина до Ясіня. Фріс окремо підкреслив, що сам курорт Буковель має власні системи водопостачання, водопідготовки, очищення та зберігання питної води. За його словами, з цих систем двічі на день беруться проби для аналізів, які архівуються та зберігаються тривалий час, тому вода з мереж курорту є безпечною.

скріншот

«Якщо вам не підтвердять, що це центральна вода з мереж курорту Буковель – задумайтесь, чи готові ви підчепити якусь гидоту», – написав Фріс.

Водночас депутат порадив туристам цікавитися не лише джерелами води, а й наявністю очисних споруд у готелях. Він застеріг, що відсутність належної каналізації може призводити до забруднення води, яке помилково сприймають як вірусну інфекцію.

Раніше у Центрі контролю та профілактики хвороб прокоментували ситуацію з отруєннями на гірськолижному курорті Буковель. Приводом стали численні повідомлення від туристів у соцмережах, які скаржилися на погіршення самопочуття під час відпочинку.

За словами відпочивальників, симптоми в більшості випадків були однаковими: сильна діарея, блювота, висока температура та загальна слабкість. Частина туристів зазначала, що дотримувалася базових заходів безпеки, зокрема використовувала бутельовану воду та антисептики, однак це не запобігло захворюванню вже в перші дні перебування на курорті.