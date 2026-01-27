Масові отруєння в Буковелі. Що розповідають відпочивальники гірськолижного курорту

У центрі контролю та профілактики хвороб прокоментували ситуацію з отруєннями в Буковелі

У соцмережах українці все частіше діляться історіями отруєнь під час перебування на популярному гірськолижному курорті Буковель. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC News Україна.

Що розповідають відпочивальники курорту про отруєння в Буковелі

Як відомо, відпочивальники, які отруюються в Буковелі, жаліються на однакові симптоми. Наприклад, сильну діарею, блювоту, високу температуру та слабкість. Зокрема такі випадки висвітлюють блогери та користувачі соцмереж.

фото: скриншот із соцмереж

Українці застерігають один одного від поїздок у Буковель та радять, що брати із собою, щоб не отруїтися. Однак не всі поради допломагають, пишуть українці. «Воду бутельовану брали із собою, щоб чистити зуби, користувались антисептиками… і все одно на другий день відпочинку захворіла… і це жах, нікому не побажаєш такий стан пережити… нудота, рвота, діарея, температура», – поділилася одна з відпочивальників Буковелю.

Блогери жаліються на отруєння після відпочинку в Буковелі фото: скриншот із соцмереж

Також історією свого отруєння поділилася відеопродюсерка BBC News Україна Галина Якушко. Під час відпочинку в Буковелі жінка захворіла на четвертий день. Серед симптомів: нудота, розлад шлунку та відсутність сил. Врешті Галина Якушко викликала швидку та її госпіталізували. На лікування жінка втратила чимало. За її словами, крапельниця коштувала 6 тис. грн. та ще необхідні були додаткові ліки на 2 тис. грн.

Лікар швидкої допомоги, з якою поговорила Якушко, заявила, що випадки отруєння в Буковелі відбувається часто. «Ми тут цілими днями пачками возимо цих людей», – сказала вона. Галина Якушко припустила, що вона отруїлася водою з крану, коли чистила зуби. Адже вона пила воду з пляшок та їла в ресторані гірськолижного курорту.

Як реагують на отруєня у Буковелі в Івано-Франківському центрі контролю та профілактики хвороб

В Івано-Франківському обласному центрі заявили, що ситуація з отруєннями відстежується. Водночас офіційних повідомлень про отруєння від лікарень центру не надходило. Річ у тім, що лікарні мають повідомляти про такі випадки, якщо вони масові. «Взаємодіємо з медичними закладами для уточнення інформації, моніторинг триває. Тож наразі про причини говорити зарано», – повідомив речник центру Володимир Джигіта.

Поради від центру контролю та профілактики хвороб, як захистити себе від кишкових інфекцій

Мити руки з милом перед вживанням їжі та після відвідування громадських місць;

вживати лише безпечну питну воду;

уникати споживання страв і напоїв сумнівної якості, особливо в місцях масового відпочинку;

зберігати харчові продукти, які швидко псуються, у холодильнику;

при появі симптомів отруєння одразу звертатися до лікаря.

Раніше «Главком» писав про те, що на найбільшому гірськолижному курорті України «Буковель» так багато туристів, що підйомники переповнені, а черги тягнуться на сотні метрів. У розпал зимового сезону Буковель буквально «забитий» туристами. Кілометрові черги на підйомники та переповнені траси створюють враження, що сюди приїхала половина країни. Не зважаючи на високі ціни немає вільного місця.

Також повідомлялося, що гірськолижний сезон у Карпатах 2025 року не розпочався вчасно. Через теплу зиму та відсутність снігу курорти не відкрили лижний сезон на початку зими. Однак перед Новим роком, деякі курорти почали поступово розпочинати роботу.