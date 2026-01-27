Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Масові отруєння в Буковелі. Що розповідають відпочивальники гірськолижного курорту

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Масові отруєння в Буковелі. Що розповідають відпочивальники гірськолижного курорту
Українці скаржаться на отруєння в Буковелі
колаж: glavcom.ua

У центрі контролю та профілактики хвороб прокоментували ситуацію з отруєннями в Буковелі

У соцмережах українці все частіше діляться історіями отруєнь під час перебування на популярному гірськолижному курорті Буковель. Про це пише «Главком» із посиланням на BBC News Україна.

Що розповідають відпочивальники курорту про отруєння в Буковелі

Як відомо, відпочивальники, які отруюються в Буковелі, жаліються на однакові симптоми. Наприклад, сильну діарею, блювоту, високу температуру та слабкість. Зокрема такі випадки висвітлюють блогери та користувачі соцмереж.

Масові отруєння в Буковелі. Що розповідають відпочивальники гірськолижного курорту фото 1
фото: скриншот із соцмереж

Українці застерігають один одного від поїздок у Буковель та радять, що брати із собою, щоб не отруїтися. Однак не всі поради допломагають, пишуть українці. «Воду бутельовану брали із собою, щоб чистити зуби, користувались антисептиками… і все одно на другий день відпочинку захворіла… і це жах, нікому не побажаєш такий стан пережити… нудота, рвота, діарея, температура», – поділилася одна з відпочивальників Буковелю.

Блогери жаліються на отруєння після відпочинку в Буковелі
Блогери жаліються на отруєння після відпочинку в Буковелі
фото: скриншот із соцмереж

Також історією свого отруєння поділилася відеопродюсерка BBC News Україна Галина Якушко. Під час відпочинку в Буковелі жінка захворіла на четвертий день. Серед симптомів: нудота, розлад шлунку та відсутність сил. Врешті Галина Якушко викликала швидку та її госпіталізували. На лікування жінка втратила чимало. За її словами, крапельниця коштувала 6 тис. грн. та ще необхідні були додаткові ліки на 2 тис. грн.

Лікар швидкої допомоги, з якою поговорила Якушко, заявила, що випадки отруєння в Буковелі відбувається часто. «Ми тут цілими днями пачками возимо цих людей», – сказала вона. Галина Якушко припустила, що вона отруїлася водою з крану, коли чистила зуби. Адже вона пила воду з пляшок та їла в ресторані гірськолижного курорту.

Як реагують на отруєня у Буковелі в Івано-Франківському центрі контролю та профілактики хвороб

В Івано-Франківському обласному центрі заявили, що ситуація з отруєннями відстежується. Водночас офіційних повідомлень про отруєння від лікарень центру не надходило. Річ у тім, що лікарні мають повідомляти про такі випадки, якщо вони масові. «Взаємодіємо з медичними закладами для уточнення інформації, моніторинг триває. Тож наразі про причини говорити зарано», – повідомив речник центру Володимир Джигіта.

Поради від центру контролю та профілактики хвороб, як захистити себе від кишкових інфекцій

  • Мити руки з милом перед вживанням їжі та після відвідування громадських місць;
  • вживати лише безпечну питну воду;
  • уникати споживання страв і напоїв сумнівної якості, особливо в місцях масового відпочинку;
  • зберігати харчові продукти, які швидко псуються, у холодильнику;
  • при появі симптомів отруєння одразу звертатися до лікаря.

Раніше «Главком» писав про те, що на найбільшому гірськолижному курорті України «Буковель» так багато туристів, що підйомники переповнені, а черги тягнуться на сотні метрів. У розпал зимового сезону Буковель буквально «забитий» туристами. Кілометрові черги на підйомники та переповнені траси створюють враження, що сюди приїхала половина країни. Не зважаючи на високі ціни немає вільного місця.

Також повідомлялося, що гірськолижний сезон у Карпатах 2025 року не розпочався вчасно. Через теплу зиму та відсутність снігу курорти не відкрили лижний сезон на початку зими. Однак перед Новим роком, деякі курорти почали поступово розпочинати роботу. 

Читайте також:

Теги: Буковель отруєння відпочинок Карпати (гори)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хто хоче знищити Карпати? Уряд під прикриттям війни протягує схему безперешкодних рубок
Хто хоче знищити Карпати? Уряд під прикриттям війни протягує схему безперешкодних рубок
7 сiчня, 14:02
Буковель переповнений: натовп відпочивальників і довгі черги на підйомник
Натовпи відпочивальників і довгі черги на підйомник. Що відбувається на Буковелі (фото, відео)
5 сiчня, 09:49
Росія вдарила по Київщині: влада розкрила деталі атаки
Росія вдарила по Київщині: влада розкрила деталі атаки
9 сiчня, 03:46
До дітей з радістю доєднуються й дорослі
Зимові канікули у Києві: як діти розважаються на засніжених гірках (відео)
2 сiчня, 15:47
Наслідки удару по клініці на столичній Ооблоні
Удар по лікарні в Києві був цілеспрямованим. Заява ДСНС
5 сiчня, 11:27
Злата Огнєвіч поскаржилася на росіян і сміття під час відпустки у В’єтнамі
Огнєвіч розкритикувала відпочинок у В’єтнамі через росіян і сміття
23 сiчня, 18:53
Куртки з написом «sochi.ru–2014» зняли з продажу в Буковелі
Скандал у Буковелі. Магазин продавав куртку з написом «sochi.ru–2014»
13 сiчня, 15:52
У Білоцерківському районі сім'я з трьох людей отруїлася через бензиновий генератор
За одну ніч на Київщині шестеро людей отруїлися чадним газом
22 сiчня, 14:34
У Музеї історії міста Києва триває виставка «Серж Лифар. Моя Одіссея із Києва до Києва»
Куди сходити у Києві 26 січня – 1 лютого: дайджест культурних подій
Вчора, 09:38

Суспільство

Винищувачі та ракети для ППО. Федоров розповів про нову допомогу від Франції
Винищувачі та ракети для ППО. Федоров розповів про нову допомогу від Франції
Куди поділися гроші, зібрані з українців на музей Івана Марчука? Відповідь керівниці благодійного фонду
Куди поділися гроші, зібрані з українців на музей Івана Марчука? Відповідь керівниці благодійного фонду
Масові отруєння в Буковелі. Що розповідають відпочивальники гірськолижного курорту
Масові отруєння в Буковелі. Що розповідають відпочивальники гірськолижного курорту
Герой мему «Треба не сперечатися, треба допомагати Україні» служить у ЗСУ (фото)
Герой мему «Треба не сперечатися, треба допомагати Україні» служить у ЗСУ (фото)
Яке релігійне свято відзначається 28 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 січня 2026: традиції та молитва
20 років тому Україна знищила останній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3
20 років тому Україна знищила останній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Сьогодні, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Сьогодні, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Сьогодні, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua