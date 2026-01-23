Хмельниччина: семеро дітей отруїлися чадним газом через генератор у підвалі

Генератор у підвалі ледь не забрав життя 11 людей

Стан постраждалих наразі оцінюють як задовільний

На Хмельниччині через використання бензинового генератора в у підвальному приміщенні житлового будинку ледь не загинуло восьмеро людей, серед яких – семеро дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

22 січня в селищі Ярмолинці Хмельницького району восьмеро людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих – семеро дітей та одна доросла особа. Усі вони були госпіталізовані до місцевої лікарні з ознаками отруєння.

За інформацією медиків, стан постраждалих наразі оцінюють як задовільний. Як з’ясувалося, в підвалі будинку працював бензиновий генератор, що й спричинив накопичення небезпечного газу.

ДСНС нагадує, що експлуатація генератора у замкнутому просторі є смертельно небезпечно. Чадний газ не має запаху та кольору, але може призвести до важкого отруєння або смерті за лічені хвилини.

Рятувальники та медики наголошують, що генератори та паливні пристрої категорично заборонено використовувати в житлових приміщеннях, підвалах чи гаражах. Їх можна встановлювати лише на відкритому повітрі, з дотриманням усіх правил безпеки.

Нагадаємо, у ніч на 22 січня в Київській області шестеро людей отруїлися чадним газом через порушення правил безпеки під час обігріву оселі та використання генератора.

До слова, у Деснянському районі Києва через діючий у квартирі генератор загинула родина.