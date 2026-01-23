Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Хмельниччина: семеро дітей отруїлися чадним газом через генератор у підвалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Хмельниччина: семеро дітей отруїлися чадним газом через генератор у підвалі
Генератор у підвалі ледь не забрав життя 11 людей
фото з відкритих джерел

Стан постраждалих наразі оцінюють як задовільний

На Хмельниччині через використання бензинового генератора в у підвальному приміщенні житлового будинку ледь не загинуло восьмеро людей, серед яких – семеро дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

22 січня в селищі Ярмолинці Хмельницького району восьмеро людей отруїлися чадним газом. Серед постраждалих – семеро дітей та одна доросла особа. Усі вони були госпіталізовані до місцевої лікарні з ознаками отруєння.

За інформацією медиків, стан постраждалих наразі оцінюють як задовільний. Як з’ясувалося, в підвалі будинку працював бензиновий генератор, що й спричинив накопичення небезпечного газу.

ДСНС нагадує, що експлуатація генератора у замкнутому просторі є смертельно небезпечно. Чадний газ не має запаху та кольору, але може призвести до важкого отруєння або смерті за лічені хвилини.

Рятувальники та медики наголошують, що генератори та паливні пристрої категорично заборонено використовувати в житлових приміщеннях, підвалах чи гаражах. Їх можна встановлювати лише на відкритому повітрі, з дотриманням усіх правил безпеки.

Нагадаємо, у ніч на 22 січня в Київській області шестеро людей отруїлися чадним газом через порушення правил безпеки під час обігріву оселі та використання генератора.

До слова, у Деснянському районі Києва через діючий у квартирі генератор загинула родина.

Читайте також:

Теги: отруєння генератор Хмельниччина діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Діє 10 черг ГАВ на Хмельниччині
На Хмельниччині вкрай серйозна ситуація в енергосистемі: деталі від обленерго
15 сiчня, 17:33
Поліція розслідує обставини трагічної події в Деснянському районі столиці
У Києві загинула родина через генератор, який працював у квартирі
14 сiчня, 18:42
У Дніпрі заживляють багатоповерхівки через мобільні генератори
У Дніпрі заживляють багатоповерхівки через мобільні генератори
13 сiчня, 04:40
У квартирі, де сталася пожежа, рятувальники знайшли тіла двох осіб без ознак життя
Масштабна пожежа у Києві: двоє людей загинули (фото)
11 сiчня, 18:50
Росія вдарила по Київщині: влада розкрила деталі атаки
Росія вдарила по Київщині: влада розкрила деталі атаки
9 сiчня, 03:46
Антикорупційна прокуратура подала до суду на міграційника з Хмельниччини
Антикорупційна прокуратура подала до суду на міграційника з Хмельниччини
5 сiчня, 16:05
Наслідки удару по клініці на столичній Ооблоні
Удар по лікарні в Києві був цілеспрямованим. Заява ДСНС
5 сiчня, 11:27
Після надання першої допомоги матір із дитиною було госпіталізовано
Отруєння чадним газом у Білій Церкві: постраждала родина з чотирирічною дитиною
31 грудня, 2025, 12:05
На Прикарпатті троє дітей отруїлися чадним газом
На Прикарпатті троє дітей отруїлися чадним газом
25 грудня, 2025, 05:32

Суспільство

В Україні мінлива хмарність та невеликий сніг: погода на 23 січня 2026
В Україні мінлива хмарність та невеликий сніг: погода на 23 січня 2026
Хмельниччина: семеро дітей отруїлися чадним газом через генератор у підвалі
Хмельниччина: семеро дітей отруїлися чадним газом через генератор у підвалі
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Українці за день купили 8 тис. кубометрів дров
Українці за день купили 8 тис. кубометрів дров
Яке релігійне свято відзначається 23 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 січня 2026: традиції та молитва
Помер 24-річний український режисер Сергій Сасін
Помер 24-річний український режисер Сергій Сасін

Новини

Каллас назвала умови співпраці ЄС з Радою миру Трампа
Вчора, 21:47
Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Вчора, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Вчора, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Вчора, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
21 сiчня, 17:45

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua