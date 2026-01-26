Хто насправді їде в Буковель? Відомий блогер та військовий здивував відповіддю

Військовий блогер Кирило Сазонов заявив, що курорт став майданчиком для реабілітації бійців та приваблює туристів з-за кордону

Значну частину відвідувачів курорту Буковель становлять іноземці та українські військові з родинами, які проходять там реабілітацію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відомого військового блогера Кирила Сазонова у Facebook.

За словами Сазонова, його побратим нещодавно повернувся з відпочинку в Буковелі разом із родиною та розповів про велику кількість туристів. Зокрема, на в’їзді до курорту спостерігаються затори через наплив людей. «Третина відвідувачів – іноземці. Їх уже так багато, що вони навіть почали потрапляти у медійні скандали», – зазначив блогер.

Окрім туристів з-за кордону та лижників, у Буковелі, за словами Сазонова, перебуває багато військових разом із родинами, які проходять там відновлення після служби на фронті. «В турцентрі сказали, що вже 27 тис. бійців пройшли реабілітацію в рамках спільного проєкту з ЗСУ. І все це – за кошти самого Буковелю», – написав він.

Також блогер наголосив, що курорт сплачує значні податки до місцевого та державного бюджетів, а іноземні туристи залишають в Україні кошти, які працюють на економіку.

Водночас Сазонов звернув увагу на критику щодо будівництва дороги до Буковелю та нагадав, що інфраструктурні проєкти активно реалізовувалися і в прифронтових регіонах. «Чому у нас ремонтується інфраструктура в прифронтових територіях, але не будується там, де є очевидний економічний потенціал?» – написав він.

На його думку, затори на в’їзді до курорту свідчать про готовність українців інвестувати у внутрішній туризм, а Карпати мають значно більший потенціал для розвитку.

Раніше, патрульна поліція Івано-Франківської області провела перевірку одного з магазинів у Буковелі після появи в соціальних мережах відео з відпочивальником у куртці з написом «sochi.ru–2014».