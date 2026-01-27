Головна Київ Новини
У Києві тимчасово обмежено гаряче водопостачання: причина

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Складною залишається ситуація в окремих будинках Деснянського району, де систему теплопостачання доводиться запускати вже втретє
фото: glavcom.ua

КМДА: Унаслідок кількох масованих атак ворога місто працює в умовах складної енергетичної ситуації та вживає всіх можливих протиаварійних заходів

У Києві тимчасово обмежено централізоване постачання гарячої води в частині житлових будинків через складну енергетичну ситуацію після масованих атак росіян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

«Унаслідок кількох масованих атак ворога місто працює в умовах складної енергетичної ситуації та вживає всіх можливих протиаварійних заходів. Наразі для відновлення послуги централізованого опалення в частині житлових будинків тимчасово обмежено постачання гарячої води. Вивільнену теплову потужність спрямовують на відновлення теплопостачання», – йдеться у повідомленні.

КМДА пояснює, що за низької температури повітря повторно запустити систему технічно дуже складно. «Особливо це актуально в умовах, коли систему доводиться запускати не вперше, зокрема втретє – як у частині житлового фонду Деснянського району», – зазначається.

«Наголошуємо: обмеження гарячого водопостачання стосується не всього житлового фонду міста, а лише будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання. Це вимушений і тимчасовий крок, необхідний для ліквідації наслідків ворожих атак, відновлення тепла в оселях і подальшої стабілізації роботи енергосистеми», – підсумовує КМДА.

Як повідомлялося, через дефіцит енергопотужностей, спричинений масованими атаками Росії на енергетичну інфраструктуру, у Дарницькому районі столиці розпочинається відключення гарячого водопостачання. Відповідне розпорядження Дарницької РДА було розіслано керівникам установ та організацій, які утримують житлові будинки району.

Нагадаємо, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі. 

