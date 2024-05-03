Святкування Великодня: СБУ звернулася до українців

Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня обмежити відвідування масових заходів

Серед потенційних цілей ворога – місця масового перебування людей

Служба безпеки закликає українців обмежити відвідування масових заходів на Великдень через загрозу обстрілів російськими окупантами. Про це йдеться в заяві СБУ.

«Для реалізації злочинних намірів окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності проти нашої держави. Так, наприклад, ворог постійно залучає власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, зокрема у міжконфесійних відносинах.

Метою таких дій окупантів є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації внутрішньої обстановки всередині України», – йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що росіяни такою залучають своїх поплічників для коригування ворожого вогню по цивільній інфраструктурі.

Серед потенційних цілей – місця масового перебування людей.

Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня:

обмежити відвідування масових заходів;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;

дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

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