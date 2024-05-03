Святкування Великодня: СБУ звернулася до українців
Серед потенційних цілей ворога – місця масового перебування людей
Служба безпеки закликає українців обмежити відвідування масових заходів на Великдень через загрозу обстрілів російськими окупантами. Про це йдеться в заяві СБУ.
«Для реалізації злочинних намірів окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності проти нашої держави. Так, наприклад, ворог постійно залучає власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, зокрема у міжконфесійних відносинах.
Метою таких дій окупантів є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації внутрішньої обстановки всередині України», – йдеться в повідомленні.
У СБУ зазначили, що росіяни такою залучають своїх поплічників для коригування ворожого вогню по цивільній інфраструктурі.
Серед потенційних цілей – місця масового перебування людей.
Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня:
- обмежити відвідування масових заходів;
- не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;
- дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;
- не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;
- повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.
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