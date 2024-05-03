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Святкування Великодня: СБУ звернулася до українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Святкування Великодня: СБУ звернулася до українців
Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня обмежити відвідування масових заходів
фото: risu.ua

Серед потенційних цілей ворога – місця масового перебування людей

Служба безпеки закликає українців обмежити відвідування масових заходів на Великдень через загрозу обстрілів російськими окупантами. Про це йдеться в заяві СБУ.

«Для реалізації злочинних намірів окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності проти нашої держави. Так, наприклад, ворог постійно залучає власну агентуру для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, зокрема у міжконфесійних відносинах.

Метою таких дій окупантів є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації внутрішньої обстановки всередині України», – йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що росіяни такою залучають своїх поплічників для коригування ворожого вогню по цивільній інфраструктурі.

Серед потенційних цілей – місця масового перебування людей.

Служба безпеки закликає громадян напередодні та у період відзначення Великодня:

  • обмежити відвідування масових заходів;
  • не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;
  • дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;
  • не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, а під час неї перебувати в укриттях;
  • повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу. 

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Теги: Великдень 2024 СБУ

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