Для виїзду з України знову потрібен закордонний паспорт: прикордонники назвали винятки

В Україні зберігаються всі норми законодавства та домовленості, досягнуті до війни з іншими країнам

Українцям для виїзду за кордон знову потрібно мати закордонний паспорт. У певних випадках виїхати можливо буде й за іншими документами. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у коментарі «Суспільному».

Як зазначив посадовець, порядок перетину державного кордону чітко регламентується законодавством.

«Є постанова уряду 57, яка регламентує перетин державного кордону. В тому числі, там визначено перелік документів, які дають право на перетин кордону. Так званого «внутрішнього паспорта громадянина України" серед того переліку немає», – зауважив Демченко.

За його словами, у перші тижні війни ДПСУ дозволяла громадянам виїзд і за іншими документами.

«Коли фактично на кордоні була гуманітарна катастрофа, були тисячі людей і транспортних засобів, які рятувалися від війни, Державна прикордонна служба у співпраці й за погодженням з країнами Європейського Союзу було прийнято рішення про пропуск громадян, в тому числі й за внутрішніми паспортами або іншими документами, за допомогою яких можна було ідентифікувати особу, оскільки на той час також не працювали належним чином сервісні центри, і людям було вкрай складно оформити ці документи», – пояснив речник.

Окрім того, невизначеною була ситуація щодо поширення зони ведення бойових дій.

Однак віднині громадяни України зможуть виїздити за межі держави лише за наявності паспорту для виїзду за кордон, за винятком окремих випадків.

«Тому від минулого тижня ми повертаємося до законодавства, яке регламентує перетин державного кордону, і просимо людей, щоб вони використовували й слідували через кордон, маючи закордонні паспорти», – наголосив речник.

Демченко зауважив, що для дітей порядок перетину кордону залишається спрощеним.

«В рішення уряду, які були внесені протягом минулого місяця, було додано, що діти можуть перетинати кордон або ж за паспортними документами, або ж за свідоцтвом про народження – ця норма залишається на даний момент», – розповів він.

Що ж стосується повнолітніх громадян, то вони зможуть перетнути кордон за внутрішніми паспортами лише в окремих випадках.

«Зокрема, таким правом дозволятиметься користуватись українцями, які їдуть з районів, де ведуться бойові дії, або якщо вони супроводжують людей з інвалідністю. Але це відбувається безпосередньо на кордоні, коли наші інспектори спілкуються з людьми, бачать їхню ситуацію; бачать, які документи у них є на руках», — пояснив речник ДПСУ.

При цьому в Україні зберігаються всі норми законодавства та домовленості, досягнуті до війни з іншими країнами, наприклад, щодо можливості в'їзду у Туреччину за ID-карткою.

«Але варто розуміти, що прямих рейсів в Туреччину у нас зараз немає. І, власне, слідувати транзитом через інші країни – ми не можемо стверджувати, що людина їде в ту країну, де діє норма», — підсумував Андрій Демченко.

Як раніше повідомлялося, в«Укрзалізниці» повідомили, що для перетину кордону потрібно знову мати закордонний паспорт.

Нагадаємо, 30 березня уряд змінив правила перетину державного кордону для деяких категорій осіб.Згодом уряд дозволив чоловікам з інвалідністю виїжджати за кордон.