У столиці хлопець підірвав саморобний вибуховий пристрій біля держустанови

Теракт хлопець вчинив вдень, розраховуючи на те, що внаслідок таких дій будуть жертви

У Києві 17-річний хлопець заклав саморобний вибуховий пристрій біля держустанови. Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, хлопець приїхав з Одеси до столиці з метою вчинення терористичного акту на замовлення, яке отримав через Телеграм. Об’єктом вчинення злочину стала адмінбудівля у Дарницькому районі.

Зі слів підозрюваного, він не знав, що це за будівля. Отримавши геолокацію, хлопець перекинув через паркан саморобний вибуховий пристрій, начинений цвяхами. Після цього він відійшов на безпечну відстань та дистанційно привів його в дію.

Теракт хлопець вчинив вдень, розраховуючи на те, що внаслідок таких дій будуть жертви. Втім, ніхто не постраждав.

За вчинення цього злочину замовники, які інструктували підозрюваного, обіцяли заплатити йому близько $2 тис. Обіцяну суму він так і не отримав.

Правоохоронці затримали підозрюваного в Одесі після придбання засобів для виробництва ще одного вибухового пристрою. Встановлюються його спільники, а також перевіряється причетність до аналогічних злочинів, скоєних на замовлення. Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що у Дніпровському районі столиці на Харківському шосе пролунав вибух у десятиповерховій офісній будівлі.