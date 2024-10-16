На Херсонщині юнак підірвався на російській вибухівці

«Швидка» доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги

У селі Садок Борозенської громади на Херсонщині 20-річний хлопець отримав поранення, підірвавшись на російській вибухівці. Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

«У селі Садок Борозенської громади на російській вибухівці підірвався місцевий житель. Через детонацію 20-річний хлопець дістав вибухову травму, поранення обличчя та тулуба», – йдеться у повідомленні.

В обласній військовій адміністрації повідомили, що потерпілого доправили до лікарні машиною екстреної меддопомоги.

Нагадаємо, російські війська все частіше вдаються до дистанційного мінування на Херсонщині. У прибережній зоні Херсона та на дорогах між населеними пунктами зафіксовано кілька випадків розкидання мін. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За словами Мрочка, за останній час зафіксовано кілька випадків розкидання мін у прибережній зоні Херсона, на дорогах між населеними пунктами. Він також підкреслив, що рівень небезпеки зросте, коли на землі буде багато опалого листя.

Раніше повідомлялося, що на півночі Рівненської області підірвався мотоцикліст. Рухаючись у прикордонній зоні між селами Дроздинь та Переброди, чоловік проігнорував попереджувальні таблички «Небезпечно – міни». Начальник Рівненської ОВА зазначив, що життю мотоцикліста наразі загрози немає. На місці події працюють представники відповідних служб, які з’ясовують усі обставини інциденту.