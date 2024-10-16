Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Херсонщині юнак підірвався на російській вибухівці

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Херсонщині юнак підірвався на російській вибухівці
Через детонацію 20-річний хлопець дістав вибухову травму, поранення обличчя та тулуба
фото: Херсонська ОВА

«Швидка» доставила потерпілого до лікарні для надання меддопомоги

У селі Садок Борозенської громади на Херсонщині 20-річний хлопець отримав поранення, підірвавшись на російській вибухівці. Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

«У селі Садок Борозенської громади на російській вибухівці підірвався місцевий житель. Через детонацію 20-річний хлопець дістав вибухову травму, поранення обличчя та тулуба», – йдеться у повідомленні.

В обласній військовій адміністрації повідомили, що потерпілого доправили до лікарні машиною екстреної меддопомоги.

Нагадаємо, російські війська все частіше вдаються до дистанційного мінування на Херсонщині. У прибережній зоні Херсона та на дорогах між населеними пунктами зафіксовано кілька випадків розкидання мін. Про це заявив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. За словами Мрочка, за останній час зафіксовано кілька випадків розкидання мін у прибережній зоні Херсона, на дорогах між населеними пунктами. Він також підкреслив, що рівень небезпеки зросте, коли на землі буде багато опалого листя.

Раніше повідомлялося, що на півночі Рівненської області підірвався мотоцикліст. Рухаючись у прикордонній зоні між селами Дроздинь та Переброди, чоловік проігнорував попереджувальні таблички «Небезпечно – міни».  Начальник  Рівненської ОВА зазначив, що життю мотоцикліста наразі загрози немає. На місці події працюють представники відповідних служб, які з’ясовують усі обставини інциденту.

Читайте також:

Теги: вибухівка Херсонщина поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Десятки постраждалих були направлені до лікарні після події
У Празі локомотив зіткнувся із потягом: десятки постраждалих (фото)
18 вересня, 11:40
У райцентрі Нікопольщини через застосування ударного БпЛА пошкоджений службовий автомобіль газової служби
Окупанти атакували Нікопольщину: серед постраждалих чотирирічна дитина
22 вересня, 07:40
На місці працює ДСНС
Російські окупанти обстріляли Краматорськ: є поранені
22 вересня, 21:40
28 вересня РФ атакувала Суми
Російська атака на лікарню у Сумах: оприлюднено момент влучання (відео)
28 вересня, 11:01
Окупанти знову атакували Запоріжжя
Окупанти атакували Запоріжжя: кількість постраждалих зросла (оновлено)
1 жовтня, 18:30
Зеленський поспілкувався з пораненими бійцями
У Сумах Зеленський відвідав поранених воїнів
4 жовтня, 20:09
Щоб прочитати повідомлення, потрібно було натиснути дві кнопки, тож вибух калічив обидві руки оперативники «Хезболли»
Пейджерна операція «Моссада»: Washington Post дізналася, як Ізраїль проник у «Хезболлу»
6 жовтня, 08:22
Багатоповерхівка та медична установа пошкоджені внаслідок атаки дронів на Чорноморськ
На Одещині внаслідок атаки дрона пошкоджена дев’ятиповерхівка, п’ятеро постраждалих
9 жовтня, 09:50
Внаслідок прямого влучання снаряда у житловий будинок загинуло двоє жінок
Росіяни влучили в житловий будинок у Херсоні, загинули двоє жінок
14 жовтня, 20:34

Події в Україні

На Херсонщині юнак підірвався на російській вибухівці
На Херсонщині юнак підірвався на російській вибухівці
МАГАТЕ працюватиме на семи критичних підстанціях України
МАГАТЕ працюватиме на семи критичних підстанціях України
Знищили майже полк окупантів: розвідка повідомила деталі спецоперації на Харківщині
Знищили майже полк окупантів: розвідка повідомила деталі спецоперації на Харківщині
На Миколаївщині понад 200 тис. мешканців залишилися без світла
На Миколаївщині понад 200 тис. мешканців залишилися без світла
Удари далекобійною зброєю вглиб РФ: Британія готує Україні пропозиції
Удари далекобійною зброєю вглиб РФ: Британія готує Україні пропозиції
Атака на Тернопільщину: з’явилися фото наслідків
Атака на Тернопільщину: з’явилися фото наслідків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Росіяни пропонують перейменувати окуповані території в Україні на «історично російські»
78K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 жовтня: ситуація на фронті
41K
Відпочивають в елітних готелях. Польський міністр обурений поведінкою хлопців з України
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 жовтня 2024
15K
Стало відомо про втечу північнокорейських військових на кордоні з Україною
12K
План перемоги. Що представить Зеленський у Верховній Раді: стали відомі перші деталі

Новини

Наступ РФ на Курщині, «непрості» БпЛА окупантів, Путін узаконює «довічне правління» своїх друзів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Заморозки та подекуди дощ: прогноз погоди на 16 жовтня
Сьогодні, 06:00
У столиці тривога через атаку дронів тривала більше двох годин
Сьогодні, 00:56
16 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Обовʼязкова евакуація на Купʼянщині та викриття корупційних схем у трьох регіонах. Головне за 15 жовтня
Вчора, 19:59
Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua