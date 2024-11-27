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Влаштували теракт у Житомирі: правоохоронці затримали агентів РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Влаштували теракт у Житомирі: правоохоронці затримали агентів РФ
Зловмисниками загрожує 12 років в'язниці з конфіскацією майна
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Цього року російські агенти підірвали вибухівку біля будівлі місцевого райуправління поліції

Служба безпеки та Національна поліція затримали п’ятьох російських агентів, які 20 листопада цього року вчинили теракт у центральній частині Житомира. Тоді внаслідок вибуху було травмовано одного правоохоронця, який перебував на місці події. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, зловмисники діяли на замовлення російських спецслужб, які завербували їх через Telegram-канали із пошуку «швидких грошей».

Усі п’ятеро зловмисників були затримані «по гарячих слідах» у результаті спецоперації в обласному центрі
Усі п’ятеро зловмисників були затримані «по гарячих слідах» у результаті спецоперації в обласному центрі
фото: ssu.gov.ua/СБУ

«Для вчинення теракту фігуранти дистанційно привели у дію саморобний вибуховий пристрій поблизу будівлі місцевого райуправління поліції. За інструкцією російських кураторів вони начинили вибухівку цвяхами і замаскували у термосі, а її детонацію здійснили «віддалено» за допомогою мобільного телефону. При цьому на місці події агенти встановили приховані відеокамери, які фіксували підрив у режимі реального часу», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, усі п’ятеро зловмисників були затримані «по гарячих слідах» у результаті спецоперації в обласному центрі. Серед них – 46-річний харків’янин, який двічі відбував покарання за розбій і грабіж.

Зловмисники діяли на замовлення російських спецслужб, які завербували їх через Telegram-канали
Зловмисники діяли на замовлення російських спецслужб, які завербували їх через Telegram-канали
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За інструкцією окупантів, рецидивіст купував складові до вибухівки, які потім ховав у заздалегідь обумовленому місці.

«Далі ворожі завдання виконували жителі Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років. Двоє з них забрали ці «компоненти» із тайника і за наданими їм схемами в орендованій квартирі виготовили вибуховий пристрій. Двоє інших співучасників – встановили відеокамери поблизу держустанови, заклали там вибухівку і привели її в дію», – повідомляє СБУ.

46-річний харків’янин купував складові до вибухівки, які потім ховав у заздалегідь обумовленому місці
46-річний харків’янин купував складові до вибухівки, які потім ховав у заздалегідь обумовленому місці
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Під час обшуків у затриманих вилучено складові вибухового пристрою, сім-карти та мобільні телефони із доказами злочину. Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки та Національна поліція затримали російського агента, який на замовлення ворожих спецслужб намагався підірвати наряд поліції у центрі Києва 17 листопада цього року. Йому повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту.

Як повідомлялося, правоохоронці знешкодили у Харкові оперативно-бойову групу російського Головного розвідувального управління, яка підірвала авто з українським військовослужбовцем і готувала нові теракти.

До слова, у Києві 17-річний хлопець заклав саморобний вибуховий пристрій біля держустанови.

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Теги: Житомир теракт поліція СБУ вибухівка російські агенти

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