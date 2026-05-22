Військові затримали «полтавського палія» після погроз терактом

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Фігурант резонансних відео самовільно залишив військову частину та публікував погрози у соцмережах

Військові правоохоронці Полтавського зонального відділу Військової служби правопорядку спільно з працівниками Національної поліції затримали військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину та публічно погрожував вчиненням теракту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Військову службу правопорядку.

За даними правоохоронців, чоловік через соціальні мережі здійснював публічні заклики та погрози щодо застосування насильства проти військовослужбовців.

Під час перевірки особи встановили, що затриманий є фігурантом резонансних відео та відомий у медіапросторі як «полтавський палій».

Після затримання чоловіка доставили до підрозділу Військової служби правопорядку для з’ясування причин та обставин правопорушень. Також готуються матеріали для передачі до органів досудового розслідування, які мають надати правову оцінку його діям.

У ВСП повідомили, що військовослужбовцю роз’яснили його права, а також поінформували про відповідальність за самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану та порядок повернення до служби. Наразі Державне бюро розслідувань вивчає всі зібрані матеріали. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше відомий як «полтавський палій» Віталій Чепурко заявив про добровільний вступ до лав Збройних сил України. Відеозвернення чоловіка з навчального центру поширювали місцеві полтавські пабліки.

«Я нікуди не зникав. Я пішов добровільно служити в лави ЗСУ. Складу присягу і буду вчитись воювати», — заявляв Чепурко.

Широку популярність у соцмережах він отримав після серії підпалів у Полтаві та фрази «Мені нравиться, як воно горить», яка згодом стала інтернет-мемом.