Прикордонники попередили про можливі затримки на пункті пропуску «Шегині – Медика»

Прикордонники: Просимо водіїв врахувати зазначену інформацію під час планування маршруту

У пункті пропуску «Шегині – Медика» 23 травня з 07:00 до 19:00 (за польським часом) оформлення та пропуск вантажівок здійснюватиметься у сповільненому режимі через смугу руху для автобусів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

«За інформацією польської сторони, 23 травня 2026 року з 07:00 до 19:00 (за польським часом) у пункті пропуску триватимуть ремонтні роботи з укладання асфальту на смугах руху для вантажних транспортних засобів у напрямку в'їзду до Республіки Польща (виїзд з України). У зв'язку з цим оформлення та пропуск вантажівок здійснюватиметься у сповільненому режимі через смугу руху для автобусів», – йдеться у повідомленні.

Прикордонники наголошують: «Просимо водіїв врахувати зазначену інформацію під час планування маршруту».

Нагадаємо, Україна та Польща найближчим часом укладуть угоду про спільний контроль у пунктах пропуску на кордоні. Свириденко провела зустріч з премʼєром Польщі Дональдом Туском. За словами урядовиці, під час зустрічі обговорювалася співпраця двох країн в обороні, енергетиці, двосторонній торгівлі, розвитку прикордонної та логістичної інфраструктури.

Як повідомлялося, на Вінниччині триває масштабна реконструкція міжнародного пункту пропуску «Бронниця – Унгурь» на кордоні з Молдовою. Проєкт, вартістю понад 162 млн грн, має на меті перетворити «малий» перехід на сучасний логістичний хаб із високою пропускною спроможністю.

До слова, у четвер, 14 січня, на українсько-словацькому кордоні відбулося офіційне відкриття пішохідного переходу у межах міжнародного пункту пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке».