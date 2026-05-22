Скільки громадян РФ живуть в Україні під час війни? Статистика Державної міграційної служби

Іванна Гончар
Станом на 30 квітня 2026 року в Україні офіційно перебувають 155 233 громадянина Російської Федерації
«Кількість дозволів на працевлаштування громадян Росії впала у 43 рази»

Станом на 30 квітня 2026 року в Україні офіційно перебувають 155 233 громадянина Російської Федерації, з них 900 – з посвідкою на тимчасове проживання та 154 333 – з посвідкою на постійне проживання.Такі цифри в інтерв'ю «Главкому» озвучила голова Державної міграційної служби Наталія Науменко.

«Переважна більшість (понад 95 %) – це особи з родинними зв’язками з громадянами України або з історично-територіальним походженням, які проживають в Україні десятиліттями. Нове працевлаштування громадян РФ фактично припинилося: у 2025 році отримано лише 29 дозволів на застосування праці. У порівнянні з тим же 2021 роком, коли таких дозволів було отримано 1243 – падіння у 43 рази! Звісно, щодо кожного такого випадку відбувається індивідуальна перевірка. Загальний потік перетинів україно-російського кордону скоротився до 1% довоєнного рівня», – сказала Науменко.

Окрім цього, очільниця Державної міграційної служби нагадала, що між Росією та Україною запроваджено візовий режим після початку вторгнення.

«Тому, як правило, ми говоримо про тих російських громадян, які були легалізовані на момент 2022 року та мали посвідки на постійне або тимчасове проживання. Як правило, ці посвідки видавалися за возз’єднанням сім'ї – коли дружина або чоловік, їхні діти є громадянами України. Це найпопулярніша категорія, скажімо так, легалізованих громадян Російської Федерації», – каже посадовиця.

До слова, депутатка фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла вважає, що російські  громадяни не можуть залишатись в Україні без причини.

Нагадаємо, в Україні не вщухає антимігрантська паніка. Соцмережі та телеграм-канали вивалюють на українців страшилки щодо нібито масового завезення іноземців, якими начебто планують замістити корінне українське населення.

Наталія Науменко вважає нинішній антимігрантський хайп цілеспрямованою російською кампанією. В інтерв’ю «Главкому» Науменко пояснила, чому всі острахи перед напливом мігрантів в Україну сильно перебільшені.

Теги: Державна міграційна служба Наталія Науменко росіяни статистика

