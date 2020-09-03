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    У світі

    Польща назвала Росію «ворожим режимом»

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    Діалог, партнерство, компроміс &ndash; це чужі для росіян слова, пора робити висновки - Моравецький - Польща назвала Росію «ворожим режимом»
    Діалог, партнерство, компроміс – це чужі для росіян слова, пора робити висновки - Моравецький

    Отруєння опозиціонера Олексія Навального стало лише черговим злочином, що скоїла Росія, - прем'єр-міністр

    Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький жорстко висловився про Росію, заявивши, що отруєння опозиціонера Олексія Навального стало лише черговим злочином, що вона скоїла. Про це польський прем’єр написав у Twitter.

    «Грузія-2008. Крим і Донбас з 2014 року. MH17. Солсбері-2018. Берлін-2019. Навальний-2020. Скільки тривожних дзвінків нам потрібно, щоб нарешті зрозуміти, що ми маємо справу з ворожим режимом? Діалог, партнерство, компроміс – це чужі їм слова. Пора робити висновки», - написав Моравецький.

    Як повідомлялося 3 вересня, Євросоюз готує спільну заяву 27 країн щодо отруєння Навального.

    Відзначимо, що в середу, 2 серпня, Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

    До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

    Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. 

     Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

    Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

    До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

    Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального. 

    Як повідомлялося 1 вересня, генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

    Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ. 

    Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

    Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.

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