США тиснуть на Зеленського щодо мирної угоди на тлі корупційного скандалу та відставки Єрмака – WP

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
США тиснуть на Зеленського щодо мирної угоди на тлі корупційного скандалу та відставки Єрмака – WP
Вашингтон тільки посилює тиск на Київ із вимогою просування мирних домовленостей із Росією
фото: Reuters

The Washington Post наголошує, що попри відставку Єрмака, тиск на Зеленського лише зростає

Президент України Володимир Зеленський переживає один із найскладніших періодів свого президентства. Про це пише The Washington Post, Вашингтон тільки посилює тиск на Київ із вимогою просування мирних домовленостей із Росією, передає «Главком».

Видання зазначає, що глава Офісу президента та ключовий перемовник зі США раптово подав у відставку після обшуків у його будинку. Його звільнення, на думку експертів, стало серйозним ударом по внутрішній структурі команди Зеленського. Політолог порівняв це з «втратою правої руки» президента.

«Зеленському доведеться впоратися з цією численною кризою, оскільки він також шукає кандидата на заміну свого найвірнішого помічника, якого широко критикували за консолідацію влади в президентській адміністрації та зрив роботи кар'єрних дипломатів, але роками він підтримував довіру Зеленського щодо найчутливіших завдань воєнного часу», – йдеться у повідомленні.

На тлі скандалу США готуються до нового етапу переговорів. Спецпосланець президента Дональда Трампа Стів Віткофф має прибути до Москви, а оновлена українська делегація – до Вашингтона. Новим головним перемовником Києва призначено голову РНБО Рустема Умєрова – рішення, яке викликало критику в Україні, з огляду на ймовірну причетність Умєрова до того ж корупційного кола.

The Washington Post наголошує, що попри відставку Єрмака, тиск на Зеленського лише зростає. США прагнуть досягти прогресу в переговорах із Росією, а сам президент України, як пише видання, змушений балансувати між зовнішнім тиском, внутрішньою нестабільністю та загрозою втрати довіри як в Україні, так і серед міжнародних партнерів.

Раніше повідомлялось, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку за день до поїздки у США, де мали відбутися переговори з представниками американського лідера. 

Колишній очільник Банкової разом із кількома радниками Зеленського мав провести переговори з посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером. Мета поїздки – узгодити позиції США та України перед візитом Віткоффа і Кушнера до Москви.

Одне з джерел Axios сказало, що відставка Єрмака «поставила переговори під питання», але це не призведе до змін у позиції України щодо закінчення війни.

Як відомо, вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Єрмак згодом прокоментував обшуки НАБУ та подав у відставку.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Російська Федерація «наближаються» до укладання мирної угоди та завершення війни. Дональд Трамп розповів, що його спецпредставник Стів Віткофф і міністр армії Ден Дрісколл поїдуть в Росію та Україну відповідно для фіналізації мирної угоди.

Раніше Білий дім запевняв, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію.

Варто зазначити, що українська сторона 24/7 працює з американськими посадовцями над ефективними кроками для закінчення російсько-української війни.

До слова, очільник РФ Володимир Путін заявив, що підписувати угоду про завершення війни з чинною українською владою «безглуздо».

Теги: Дональд Трамп відставка Володимир Зеленський Андрій Єрмак переговори

