«Ніякої електрики, води і пенсій». Відомий рок-музикант закликає припинити контакт з окупованими територіями



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Сергій Василюк говорить, що нехай окупованими територіями займаються окупанти

Сергій Василюк закликав не відводити війська на Донбасі

Лідер гурту «Тінь Сонця» Сергій Василюк вболіває за перемогу наших військ на сході України. Про це музикант, відомий своєю патріотичною позицією, розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Я проти відведення військ і за те, щоби повністю припинити контакт з тією територією. Ніякої електрики, води, ніяких пенсій», - говорить музикант, маючи на увазі окуповану частину нашої країни.

За словами Василюка, «нехай тими регіонами займаються окупанти».

«Всіх, хто не захоче там залишатися на окупованих територіях, Україна максимально має розселити і допомогти з працевлаштуванням на територіях, які контролюються Києвом. Перемога України на українських умовах, це коли Росія виснажується і просто сама іде з Донбасу. Те саме з Кримом, але там значно складніше буде», - висловлює свою думку музикант.

Нагадаємо, «Тінь Сонця» - український фолк-метал-гурт із Києва, створений 1999 року. Учасник українських фестивалів, таких як «Захід-фест», «Файне Місто», «Respublica», «Бандерштат», «Woodstock Ukraine», «Трипільське Коло» тощо.

Своєрідною візиткою карткою гурту є пісня «Козаки» (в народі «Їхали козаки»), під яку виходив на ринг боксер Олександр Усик; вона ж була обрана музичною візитівкою Національної збірної України з футболу на Євро-2016.

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