Нобелівська премія миру «на трьох» – ганьба: Безугла жорстко висловилася про нагороду 

Лауреати Нобелівської премії миру у 2022 році Наталія Пінчук (представляє Алеся Беляцького), Ян Рачинський та Олександра Матвійчук

Нардепка вважає, що під час повномасштабного вторгнення є червоні лінії, які не можна перетинати, і одна з них – спроби об'єднати українців та агресорів – росіян та білорусів

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла вважає вручення Нобелівської премії миру для організацій із України та країн-агресорок Росії та Білорусі ганьбою і має інформацію, буцімто основним спонсором українського Центру громадянських свобод є фонд Free Russia. Про це Безугла написала у Facebook.

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Нагадаємо, днями в столиці Норвегії Осло Нобелівський комітет нагородив премією миру лауреатів 2022 року за «представлення громадянського суспільства у своїх країнах». Нагороди отримали: представниця українського Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, білоруський адвокат та активіст Алесь Біляцький, якого представляла його дружина Наталія Пінчук, й представниця російського правозахисного центру «Меморіал» Ян Рачинський.

На думку Безуглої, українським правозахисникам «нормально бути на одній сцені з «хорошими рассіянами», адже гострих заяв Українським центром громадянських свобод в промові зроблено не було.

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«Правила гри, де Нобелівський комітет демонстративно дав одну премію «Україні+РФ+Білорусі» і демонстративно «триєдино» вивів всіх на червону доріжку, проковтнули. Є інформація, що основним спонсором українського центру (!!!) є (був?) такий собі фонд… Free Russia, вебсайт нижче. Вітають три країни з отриманням Нобеля миру і друкують поради, як допомагати за кордоном рассіянам втікачам від мобілізації… Ну, хороші рассіянє. Це взагалі треба предметно дослідити та уточнити… Додам, я не про окремих людей чи предметну діяльність організацій, а про принципи і червоні лінії під час повномасштабного вторгнення», – пише нардепка.

Водночас у коментарях думки українців щодо нагороди розділилися. Частина вважає, що нагорода заслужена і промова лауреатки від України – потужна, але декому, як і Безуглій, ситуація не сподобалася.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував вручення цьогорічної Нобелівської премії миру представникам України, Росії та Білорусі, якщо врахувати, що останні двоє ведуть війну проти нашої країни.