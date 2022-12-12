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Нобелівська премія миру «на трьох» – ганьба: Безугла жорстко висловилася про нагороду 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Нобелівська премія миру «на трьох» – ганьба: Безугла жорстко висловилася про нагороду 
Лауреати Нобелівської премії миру у 2022 році Наталія Пінчук (представляє Алеся Беляцького), Ян Рачинський та Олександра Матвійчук
фото: Javad Parsa / AP

Нардепка вважає, що під час повномасштабного вторгнення є червоні лінії, які не можна перетинати, і одна з них – спроби об'єднати українців та агресорів – росіян та білорусів 

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла вважає вручення Нобелівської премії миру для організацій із України та країн-агресорок Росії та Білорусі ганьбою і має інформацію, буцімто основним спонсором українського Центру громадянських свобод є фонд Free Russia. Про це Безугла написала у Facebook.

Нагадаємо, днями в столиці Норвегії Осло Нобелівський комітет нагородив премією миру лауреатів 2022 року за «представлення громадянського суспільства у своїх країнах». Нагороди отримали: представниця українського Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук, білоруський адвокат та активіст Алесь Біляцький, якого представляла його дружина Наталія Пінчук, й представниця російського правозахисного центру «Меморіал» Ян Рачинський. 

На думку Безуглої, українським правозахисникам «нормально бути на одній сцені з «хорошими рассіянами», адже гострих заяв Українським центром громадянських свобод в промові зроблено не було.  

«Правила гри, де Нобелівський комітет демонстративно дав одну премію «Україні+РФ+Білорусі» і демонстративно «триєдино» вивів всіх на червону доріжку, проковтнули. Є інформація, що основним спонсором українського центру (!!!) є (був?) такий собі фонд… Free Russia, вебсайт нижче. Вітають три країни з отриманням Нобеля миру і друкують поради, як допомагати за кордоном рассіянам втікачам від мобілізації… Ну, хороші рассіянє. Це взагалі треба предметно дослідити та уточнити… Додам, я не про окремих людей чи предметну діяльність організацій, а про принципи і червоні лінії під час повномасштабного вторгнення», – пише нардепка. 

Нобелівська премія миру «на трьох» – ганьба: Безугла жорстко висловилася про нагороду  фото 1

Водночас у коментарях думки українців щодо нагороди розділилися. Частина вважає, що нагорода заслужена і промова лауреатки від України – потужна, але декому, як і Безуглій, ситуація не сподобалася. 

Нобелівська премія миру «на трьох» – ганьба: Безугла жорстко висловилася про нагороду  фото 2
Нобелівська премія миру «на трьох» – ганьба: Безугла жорстко висловилася про нагороду  фото 3
Нобелівська премія миру «на трьох» – ганьба: Безугла жорстко висловилася про нагороду  фото 4

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розкритикував вручення цьогорічної Нобелівської премії миру представникам України, Росії та Білорусі, якщо врахувати, що останні двоє ведуть війну проти нашої країни.

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Теги: Нобелівська премія премія правила адвокат Facebook

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