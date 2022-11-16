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Новинський готує втечу фігуранта скандалу в Києво-Печерській лаврі – ЗМІ 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Новинський готує втечу фігуранта скандалу в Києво-Печерській лаврі – ЗМІ 
Архімандрит Захарія із допомогою екснардепа зібрався до Німеччини
фото з відкритих джерел

Священнослужитель із паствою співав у лаврі «Звон плывёт над Россиею», а тепер тікає від відповідальності

Потенційний головний фігурант кримінальної справи про сакралізацію російського агресора у Києво-Печерській лаврі архімандрит Захарія (УПЦ МП) готує втечу за кордон, і за допомогою в здійсненні цього наміру звернувся до проросійського екснардепа та «смотрящого» за Московською церквою в Україні Вадима Новинського. Про це повідомляє сайт «Духовний фронт України» з посиланням на джерела в УПЦ.

Згідно з отриманою інформацією, екснардеп прохання почув, тож громадянин України Войтенок Анатолій Федосович 1946 року народження, він же архімандрит УПЦ МП Захарія, вже 17 листопада планує вирушити до Німеччини, де йому запропонував прихисток Новинський.

Мовляв, у настоятеля Києво-Печерської Лаври – митрополита Павла виникли проблеми після скандалу навколо співів у лаврі «Звон плывёт, плывёт над Россиею, пробуждается матушка-Русь». Відтак він прийняв рішення терміново кудись подіти головного фігуранта справи – Захарію, якого десятки людей впізнали на відео зі співом.

Раніше священник Православної церкви України Михайло Омелян опублікував відео, на якому нібито під час богослужіння 12 листопада у Києво-Печерській Лаврі моляться за РФ.

У понеділок, 14 листопада, наступного дня після скандалу, в УПЦ (в єдності з Московським патріархатом) визнали, що такий спів мав місце і митрополит Павло публічно заявив, що заборонив Захарію служити. Проте таким чином керівництву лаври не вдалось погасити скандал. 

У вівторок, 15 листопада, Служба безпеки України заявила, що за фактом співів, що прославляють Росію, відкрите кримінальне провадження. Головним фігурантом якого, очевидно, має бути архімандрит Захарія та керівництво Києво-Печерської лаври. 

Читайте також: Лавра має бути українською: вона Києво-Печерська, а не «Киевско-Пещерная»
Теги: відео кордон скандал фронт

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