Новий глава Агентства держслужби пояснив, за яким принципом треба платити чиновникам
«Наразі ми платимо за стаж, а треба – за результат», - вважає Стародубцев
Питання зарплат чиновників нова влада поки що не вирішуватиме. «Поки не запропонуємо щось нормальне, бо різні напівзаходи з зарплатами – це буде погана історія», - таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив новий голова Національного агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев.
За словами посадовця, у законі про держслужбу є моменти, з якими він кардинально не згоден. «Наприклад, ми платимо за вислугу років. Мене в бізнес-школі вчили – це базовий HR – ти маєш платити за бажану поведінку. Тобто, якщо ти хочеш, щоб людина сиділа вічно на державній службі і накопичувала собі стаж, тоді плати їй за стаж. Але якщо хочеш платити за результат – плати за результат, плати за виконання роботи. Наразі ми платимо за стаж», - наголосив голова Агентства і додав, що хоч систему оплати праці поки чіпати не будуть, проте змінювати правила найму і звільнення вже потрібно.
При цьому Стародубцев дивується, чому питання перезавантаження влади всі почали сприймати, як масові звільнення. «Але ж це фізично неможливо. По-перше, я не бачив, щоб у нас стояла черга на вхід у 200 тисяч людей. Взагалі затягнути когось на державну службу з усіма існуючими обмеженнями, ризиками, електронним декларуванням достатньо важко. Так само ніхто не збирається звільняти основну масу людей», - пояснює голова Національного агентства України з питань державної служби.
Як повідомлялося, 6 листопада Кабмін призначив екскерівника ProZorro Олександра Стародубцева головою Національного агентства з питань державної служби.
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