Новий глава Агентства держслужби пояснив, за яким принципом треба платити чиновникам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Стародубцев дивується, чому питання перезавантаження влади всі почали сприймати, як масові звільнення

«Наразі ми платимо за стаж, а треба – за результат», - вважає Стародубцев

Питання зарплат чиновників нова влада поки що не вирішуватиме. «Поки не запропонуємо щось нормальне, бо різні напівзаходи з зарплатами – це буде погана історія», - таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив новий голова Національного агентства України з питань державної служби Олександр Стародубцев.

За словами посадовця, у законі про держслужбу є моменти, з якими він кардинально не згоден. «Наприклад, ми платимо за вислугу років. Мене в бізнес-школі вчили – це базовий HR – ти маєш платити за бажану поведінку. Тобто, якщо ти хочеш, щоб людина сиділа вічно на державній службі і накопичувала собі стаж, тоді плати їй за стаж. Але якщо хочеш платити за результат – плати за результат, плати за виконання роботи. Наразі ми платимо за стаж», - наголосив голова Агентства і додав, що хоч систему оплати праці поки чіпати не будуть, проте змінювати правила найму і звільнення вже потрібно.

При цьому Стародубцев дивується, чому питання перезавантаження влади всі почали сприймати, як масові звільнення. «Але ж це фізично неможливо. По-перше, я не бачив, щоб у нас стояла черга на вхід у 200 тисяч людей. Взагалі затягнути когось на державну службу з усіма існуючими обмеженнями, ризиками, електронним декларуванням достатньо важко. Так само ніхто не збирається звільняти основну масу людей», - пояснює голова Національного агентства України з питань державної служби.

Як повідомлялося, 6 листопада Кабмін призначив екскерівника ProZorro Олександра Стародубцева головою Національного агентства з питань державної служби.

Читайте більше: