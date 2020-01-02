Новий очільник Українського інституту нацпам’яті допустив поновлення співпраці з російськими істориками



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Антон Дробович зазначає, що Інститут нацпам’яті навряд чи буде наступного року ініціювати діалог з росіянами

«Коли буде відновлена територіальна цілісність України і ми повернемося до статусу-кво, то виникне потреба говорити», - Дробович

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович вважає, що існує потреба діалогу «навіть з ворогом, навіть з країною», що на нас напала. Таку думку Дробович висловив в інтерв’ю «Главкому».

За словами посадовця, ми не можемо говорити винятково мовою ворожнечі. «Багато представників російського суспільства готові до діалогу. Коли буде відновлена територіальна цілісність України і ми повернемося до статусу-кво, то виникне потреба говорити і налагоджувати стосунки, тому бажано, щоб цей діалог був», - сказав голова Інститут нацпам’яті.

Дробович зазначає, що Інститут нацпам’яті навряд чи буде наступного року ініціювати діалог з росіянами, «але якщо ми побачимо такий запит від громадян, вони проситимуть нас сприяти, то ми підтримуватимемо такі спроби комунікації». «Наприклад, публічні українські інтелектуали, історики проявлять ініціативу. Тоді ми будемо готові звернутися до російських істориків», - запевнив посадовець.

Водночас, за словами Дробовича, Інститут нацпам’яті займатиметься просвітництвом своїх громадян. «Наприклад, підготовкою методичних рекомендацій для шкіл, вчителів, створенням інфографік, мап, що можна використовувати у навчальному процесі і аж до створення нестандартного контенту. Маю на увазі настільні ігри, мобільні додатки», - поінформував про свої плани на наступний рік директор Українського інституту національної пам’яті.

4 грудня 2019 року Кабінет міністрів призначив головою Інституту нацпам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича. Як повідомлялося, новий голова Інституту нацпам’яті розповів, чим відрізняється від свого попередника В’ятровича.

Дробович вважає протидію російській гібридній агресії пріоритетом роботи Інституту нацпам'яті.

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