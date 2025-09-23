Головна Країна Кримінал
Командир військової частини з Рівного змушував підлеглих будувати йому будинок – ДБР

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Військовослужбовцю загрожує до 12 років вʼязниці
фото: dbr.gov.ua/ДБР

До проведення будівельних робіт командир долучив трьох підлеглих військових

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї із військових частин Рівного. За даними правоохоронців, він змушував підлеглих будувати йому будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Зазначається, що до проведення будівельних робіт замість несення служби посадовець долучив трьох підлеглих військових, серед яких були двоє водіїв та електрик. Вони здійснювали ремонтні роботи в будинку керівника у Львівській області. При цьому, відповідно до службової документації, вказані військові «на папері» залишалися на місці дислокації у Рівному, а відтак держава щомісячно виплачувала їм грошове забезпечення.

За даними слідства, підлеглі командира здійснювали ремонтні роботи в його будинку на Львівщині
За даними слідства, підлеглі командира здійснювали ремонтні роботи в його будинку на Львівщині
фото: dbr.gov.ua/ДБР

Як з’ясувало слідство, будівництво триває понад 1,5 року – із березня 2024-го. За цей час з бюджету військової частини було протиправно виплачено понад 1,3 млн грн.

«17 вересня 2025 року під час проведення обшуків за місцем будівництва було виявлено двох із вищевказаних військових. Наразі вони уже повернулися до виконання своїх службових обов’язків. Ще один із «будівельників» із липня несе службу в Сумській області. Крім того, під час обшуків правоохоронці знайшли грамоти для підлеглих, які керівник виписував «за сумлінну службу», хоча усі розуміли, що вони виконують його окреме доручення на Львівщині», – йдеться в повідомленні.

Командира затримано та повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень, що заподіяли тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 1,3 млн грн. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

До слова, на Дніпропетровщині судитимуть командира військової частини, який протягом майже трьох років примушував підлеглих замість виконання бойових завдань будувати котеджі для своєї матері та тещі. За даними слідства, він погрожував солдатам відправленням на фронт у разі відмови.

