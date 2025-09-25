Обшуки в ексдетективів НАБУ. Служба безпеки назвала мету
СБУ наголосила, що обшуки у посадовців «Укрзалізниці» не пов'язані з антикорупційними інституціями
Сьогодні, 25 вересня, Служба безпеки розпочала низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.
«Слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців ПрАТ «Укрзалізниця» та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження. Обшуки у посадовців «Укрзалізниці» не пов'язані із «тиском на незалежність антикорупційних інституцій», про що сьогодні заявили їхні представники», – йдеться в повідомленні.
За словами правоохоронців, обшуки відбуваються із дотриманням законодавства України. «Будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими», – додає СБУ.
Нагадаємо, НАБУ заявило, що Служба безпеки проводить слідчі дії у колишніх детективів бюро, які зараз є чинними працівниками «Укрзалізниці». За словами пресслужби НАБУ, дії СБУ можуть свідчити про «посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій».
«Ймовірно вони (слідчі дії – «Главком») пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ», – йшлося в повідомленні НАБУ.
До слова, 21 липня Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацією у Дніпрі координує діяльність бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.
Згодом Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру Магамедрасулову. За даними слідства, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.
Коментарі — 0