Обшуки в ексдетективів НАБУ. Служба безпеки назвала мету

СБУ наголосила, що обшуки у посадовців «Укрзалізниці» не пов'язані з антикорупційними інституціями

Сьогодні, 25 вересня, Служба безпеки розпочала низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

«Слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців ПрАТ «Укрзалізниця» та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження. Обшуки у посадовців «Укрзалізниці» не пов'язані із «тиском на незалежність антикорупційних інституцій», про що сьогодні заявили їхні представники», – йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, обшуки відбуваються із дотриманням законодавства України. «Будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими», – додає СБУ.

Нагадаємо, НАБУ заявило, що Служба безпеки проводить слідчі дії у колишніх детективів бюро, які зараз є чинними працівниками «Укрзалізниці». За словами пресслужби НАБУ, дії СБУ можуть свідчити про «посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій».

«Ймовірно вони (слідчі дії – «Главком») пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ», – йшлося в повідомленні НАБУ.

До слова, 21 липня Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацією у Дніпрі координує діяльність бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Згодом Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру Магамедрасулову. За даними слідства, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.