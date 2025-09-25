Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Обшуки в ексдетективів НАБУ. Служба безпеки назвала мету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Обшуки в ексдетективів НАБУ. Служба безпеки назвала мету
За словами правоохоронців, обшуки відбуваються з дозволу суду
фото з відкритих джерел

СБУ наголосила, що обшуки у посадовців «Укрзалізниці» не пов'язані з антикорупційними інституціями

Сьогодні, 25 вересня, Служба безпеки розпочала низку санкціонованих судом обшуків у кримінальному провадженні щодо зловживань у сфері вантажних перевезень на «Укрзалізниці». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу СБУ.

«Слідчо-оперативні заходи проходять виключно у посадовців ПрАТ «Укрзалізниця» та приватних підприємців, які є фігурантами відповідного кримінального провадження. Обшуки у посадовців «Укрзалізниці» не пов'язані із «тиском на незалежність антикорупційних інституцій», про що сьогодні заявили їхні представники», – йдеться в повідомленні.

За словами правоохоронців, обшуки відбуваються із дотриманням законодавства України. «Будь-які зловживання у сфері залізничного сполучення, яке відіграє ключову роль у логістиці Сил безпеки та оборони, постачанні зброї та вантажів на фронт, є неприпустимими», – додає СБУ.

Нагадаємо, НАБУ заявило, що Служба безпеки проводить слідчі дії у колишніх детективів бюро, які зараз є чинними працівниками «Укрзалізниці». За словами пресслужби НАБУ, дії СБУ можуть свідчити про «посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій».

«Ймовірно вони (слідчі дії – «Главком») пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах та в органах державної влади, зокрема й СБУ», – йшлося в повідомленні НАБУ.

До слова, 21 липня Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, зазначений керівник підрозділу НАБУ із дислокацією у Дніпрі координує діяльність бюро в прифронтових областях України. При цьому, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Згодом Служба безпеки України, Офіс Генерального прокурора і Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру Магамедрасулову. За даними слідства, високопосадовець НАБУ, використовуючи свої зв’язки та службовий вплив, вчиняв дії, спрямовані на незаконні махінації із податками українських суб’єктів господарювання.

Читайте також:

Теги: СБУ НАБУ обшук Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Затримано жителів Київщини, які переправляли до Росії SIM-карти для дронів-камікадзе
22 вересня, 11:17
За допомогою відеопристроїв, встановлених молодим подружжям, окупанти сподівалися відстежувати ракетно-дронові обстріли у режимі онлайн
Встановлювали камери спостереження: подружжя з Київщини підозрюється у коригуванні обстрілів РФ
17 вересня, 10:43
Магамедрасулова обвинувачують у незаконному бізнесі з РФ
Суд продовжив запобіжний захід посадовцю НАБУ
12 вересня, 15:09
За матеріалами справи, у Москві Клименко заснував фінансово-промислову групу
Ексміністр часів Януковича отримав підозру від СБУ
11 вересня, 16:46
Зловмиснику загрожує до 12 років увʼязнення
СБУ затримала 60-річного моряка, який готував теракти в Одесі
8 вересня, 12:29
Суспільство помилково вважає, що саме судді мають шукати обвинувачених та їхніх захисників, вважає керівниця Антикорупційного суду
НАБУ і САП погано працюють? Голова Антикорупційного суду пояснила, чому справи розглядаються роками
5 вересня, 18:00
Видання Kyiv Independent повідомило, що НАБУ розслідує діяльність провідної компанії країни
Розпочалося розслідування щодо виробника ракети «Фламінго»? Заява НАБУ
29 серпня, 18:57
Чотири ЗРК «ТОР-М2» втратили окупанти за короткий період
За чотири дні СБУ знищила російської техніки на понад $250 млн
28 серпня, 19:13
Співробітники СБУ затримали фігурантку «на гарячому», коли вона проводила дорозвідку біля Головного управління Національної гвардії
СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала нові російські обстріли і теракти у столиці
26 серпня, 10:24

Кримінал

Обшуки в ексдетективів НАБУ. Служба безпеки назвала мету
Обшуки в ексдетективів НАБУ. Служба безпеки назвала мету
Служба безпеки проводить слідчі дії в колишніх детективів НАБУ
Служба безпеки проводить слідчі дії в колишніх детективів НАБУ
Суд розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для Шуфрича
Суд розглянув клопотання про зміну запобіжного заходу для Шуфрича
Зустрічався з російським куратором у Туреччині. Справа нардепа Христенка: нові деталі
Зустрічався з російським куратором у Туреччині. Справа нардепа Христенка: нові деталі
Справа Фаріон. Донька мовознавиці заявила, що наступне судове засідання буде «цікавим»
Справа Фаріон. Донька мовознавиці заявила, що наступне судове засідання буде «цікавим»
У Херсоні СБУ викрила медика, який коригував ворожі удари по півдню
У Херсоні СБУ викрила медика, який коригував ворожі удари по півдню

Новини

Зеленський заявив, що готовий піти у відставку після закінчення війни
Сьогодні, 12:42
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Сьогодні, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
Вчора, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
Вчора, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua