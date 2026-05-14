Рада ухвалила закон про ритуал прощання з воїнами, яких суд визнав померлими

Унормовано питання віддання військових почестей

Сьогодні, 14 травня, Верховна Рада прийняла закон України «Про статут гарнізонної та вартової служб Збройних сил України» щодо військового прощального ритуалу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Раду.

«Документ розроблено з метою унормування питань щодо віддання військових почестей особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, з числа осіб, які судом оголошені померлими», – пояснює Рада.

Таким військовим на території кладовищ може розміщуватися кенотаф – символічна меморіальна споруда, споруджена для збереження родинної та суспільної пам’яті про померлого на місці, де відсутнє тіло (останки, прах) померлого. Проте віддання військових почестей шляхом проведення військового поховального ритуалу є неможливим, оскільки неможливо провести поховання, тому що відсутнє їхнє тіло.

Зокрема, унормовано питання віддання військових почестей, шляхом визначення порядку проведення військового прощального ритуалу.

«Для досягнення цієї мети запроваджено військовий прощальний ритуал – процедуру урочистого віддання військових почестей на місці розміщення кенотафу особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, з числа осіб, які судом оголошені померлими шляхом внесення відповідних змін до статуту гарнізонної та вартової служб Збройних сил України і додатка до нього», – додається у заяві.

Нагадаємо, Національне військове меморіальне кладовище (НВМК) планує відкрити філії в регіонах. Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова повідомила, що відомство розпочало відбір земельних ділянок для створення філій меморіалу в п’яти областях України. За словами очільниці міністерства, до кінця 2026 року планується затвердити проєктно-кошторисну документацію для цих об'єктів.

До слова, Кабінет міністрів України вніс зміни до описів намогильних споруд та меморіальних табличок, що встановлюватимуть на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК). Постанова №190 від 11 лютого 2026 року деталізує вигляд пам’ятників та правила нанесення написів.