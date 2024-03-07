Італія гальмує перехід на «зелену» енергетику через відсутність великих сонячних проектів

Брюссель поставив ціль скорочення викидів вуглецю для Риму на 43,7% до 2030 року

Італія додала великі сонячні електростанції вартістю 6 гігават (ГВт) з 2016 року, що значно менше, ніж Німеччина та Іспанія, де було встановлено понад 20 ГВт нових потужностей шляхом будівництва електростанцій розміром щонайменше 1 МВт, за даними галузевої асоціації SolarPower, повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Брюссель поставив ціль скорочення викидів вуглецю для Риму на 43,7% до 2030 року, але правий уряд Джорджії Мелоні вже визнав, що Італія не на шляху до досягнення цієї мети.

Для цього, за оцінками експертів, країні потрібно близько 12 ГВт нових «зелених» потужностей щороку до 2030 року. Оскільки сонячна енергія є найбільшим у країні джерелом відновлюваної енергії, цього важко досягти без збільшення кількості великих фотоелектричних станцій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми не можемо встановлювати 12 ГВт на рік лише за допомогою невеликих електростанцій», – сказав Агостіно Ре Ребауденго, голова італійського галузевого лобі Elettricita Futura, додавши, що великий сонячний парк виробляє втричі більше енергії, ніж електростанція на даху з такими ж інвестиціями.

З 2016 року Італія розгорнула близько 22 ГВт на невеликих заводах, включаючи безліч дахових панелей – більше, ніж у Франції, Іспанії та Нідерландах – частково завдяки стимулам для покращення будинків, які зараз поступово припиняються.

Міністр енергетики Гілберто Пікетто Фратін каже, що Італії важко побудувати багато великих заводів через природу італійської території, яка більш забудована, з меншою кількістю відкритих просторів, ніж такі сусіди, як Іспанія.

За його словами, уряд також уважно ставиться до закликів захистити природу та культурні цінності. «Є величезна спадщина, яку потрібно зберегти», – сказав він Reuters.

Жорсткі правила щодо захисту цього та опір місцевої адміністрації ускладнили життя великих забудовників.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Представники промисловості скаржаться, що великі екологічні проекти стримуються повільним процесом отримання дозволів, тоді як рослинам на дахах виграють від спрощених процедур.

«Європейський Союз попросив спростити процедури авторизації. Це ще не відбулося, і це потребує вирішення», – сказав Reuters Альдо Беолчіні, головний інвестиційний директор сонячної інвестиційної групи NextEnergy Capital.

Джерело в галузі, яке побажало залишитися неназваним, повідомило, що процес авторизації великого сонячного парку може тривати більше чотирьох років в Італії, тоді як в Іспанії вони прагнуть реалізувати станцію протягом двох років після її початку.

«Нам потрібно зробити стрибок і прискорити розвиток великих заводів, якщо ми хочемо досягти цілей до 2030 року», – сказав Нікола Монті, генеральний директор енергетичної компанії Edison.