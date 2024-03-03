Італія виведе зі Словаччини свою систему ППО: Фіцо обурився

Політик задався запитанням, що захищатиме АЕС та інші стратегічні цілі в його країні

Італія виведе зі Словаччини власну систему протиповітряної оборони. Її минулого року передали, аби замінити американську ППО Patriot. Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, повідомляє Aktuality.sk.

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Очільник словацького уряду каже, що отримав від Риму повідомлення щодо виведення системи ППО, яку «позичили нам на рік». Вона буде виведена зі Словаччини, тому що «потрібна деінде».

Таке рішення італійського уряду обурило Фіцо. У цьому контексті політик задався запитанням, що захищатиме АЕС та інші стратегічні цілі в його країні.

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«По-перше, попередня влада подарувала Україні справну масивну російську систему ППО С-300. Потім у нас тут деякий час були американські Patriot. Вони теж поїхали, а тепер і італійські поїдуть», – заявив він.

Зазначається, що в Словаччині 145 італійських солдатів із системою ППО SAMP/T Mamba діють на військовій базі Малацьки-Кучиня в межах передової присутності НАТО.

Раніше міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар зустрівся з главою російського МЗС Сергієм Лавровим та потис йому руку. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пояснив це «збалансованою політикою», але опозиція не оцінила такого підходу.

Нагадаємо, Фіцо заявив, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів». За його словами, військове вторгнення в Україну з боку РФ також полягає в тому, щоб «ввести Росію в оману, що НАТО не розширюватиметься далі на схід».

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Словацький прем'єр охарактеризував можливе членство України в НАТО як хорошу основу «до початку Третьої світової війни».

Нещодавно у Словаччині мешканці 32 міст вийшли на протест проти уряду Фіцо.

Також Міністр оборони Словаччини вважає, що Україні потрібні мирні переговори з РФ.

За його словами, зараз ситуація на фронті заморожена. Враховуючи нинішній стан військового конфлікту, потрібно починати говорити про мирні переговори. До цього мають бути залучені лідери Євросоюзу та США.