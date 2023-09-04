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Одне з міст України готується до відключення світла за графіками

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Одне з міст України готується до відключення світла за графіками
фото ілюстративне

Відключень електроенергії не уникнути

Ситуація в енергосистемі залишається досить складною. Жителям Дніпра варто готуватись до відключення електроенергії. Про це заявив директор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук, передає «Наше місто».

Терещук зазначив, що не можливо відновити на 100% пошкодження, які були завдані українській енергосистемі під час обстрілів РФ. Він радить економити та відповідально споживати електроенергію.

«Потрібно розумно споживати електроенергію. Зменшити навантаження на мережі хоча б у пікові години. Якщо графік споживання буде більш згладженим, то енергетикам буде набагато легше», – сказав він.

Наголошується, що відключень електроенергії не уникнути. Тому варто готуватись до відсутності світла за графіками.

«За поточних умов та того, що люди будуть заощаджувати, якщо ми будемо переживати цю зиму по нашій області з таким же графіком і в такому режимі, як минулу зиму, то це буде дуже добре. Тому відключення будуть. Я думаю, що вони будуть по графіку, ми впораємося з його виконанням, як і минулого року. Ми дуже багато працювали над тим, щоб наше обладнання не виходило з ладу при цих відключеннях-включеннях. Якщо ми будемо жити без електроенергії 4-8 годин на добу, це буде добре», – каже директорк ДТЕК.

Нагадаємо, Україна планує пройти зиму без відключення світла, для цього є необхідні ресурси. Але такий сценарій можливий у разі відсутності російських ударів по енергосистемі.

Теги: електроенергія Дніпро війна

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