Одне з міст України готується до відключення світла за графіками

Відключень електроенергії не уникнути

Ситуація в енергосистемі залишається досить складною. Жителям Дніпра варто готуватись до відключення електроенергії. Про це заявив директор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук, передає «Наше місто».

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Терещук зазначив, що не можливо відновити на 100% пошкодження, які були завдані українській енергосистемі під час обстрілів РФ. Він радить економити та відповідально споживати електроенергію.

«Потрібно розумно споживати електроенергію. Зменшити навантаження на мережі хоча б у пікові години. Якщо графік споживання буде більш згладженим, то енергетикам буде набагато легше», – сказав він.

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Наголошується, що відключень електроенергії не уникнути. Тому варто готуватись до відсутності світла за графіками.

«За поточних умов та того, що люди будуть заощаджувати, якщо ми будемо переживати цю зиму по нашій області з таким же графіком і в такому режимі, як минулу зиму, то це буде дуже добре. Тому відключення будуть. Я думаю, що вони будуть по графіку, ми впораємося з його виконанням, як і минулого року. Ми дуже багато працювали над тим, щоб наше обладнання не виходило з ладу при цих відключеннях-включеннях. Якщо ми будемо жити без електроенергії 4-8 годин на добу, це буде добре», – каже директорк ДТЕК.

Нагадаємо, Україна планує пройти зиму без відключення світла, для цього є необхідні ресурси. Але такий сценарій можливий у разі відсутності російських ударів по енергосистемі.