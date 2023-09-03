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Одна із країн ЄС хоче заборонити одноразові електронні сигарети

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Одна із країн ЄС хоче заборонити одноразові електронні сигарети
фото ілюстративне

Одноразові електронні сигарети можуть бути заборонені в Франції вже незабаром

Уряд Франції розробляє національний план боротьби з курінням на тлі зростання споживання тютюну. Планують заборонити одноразові електронні сигарети. Про це заявила прем'єр-міністр Елізабет Борн, передає BFM TV.

За словами Борн, одноразові електронні сигарети можуть бути заборонені в країні вже незабаром в рамках «нового національного плану боротьби з курінням».

«Можна сказати, що це не нікотин, але це рефлекс і жест, до якого звикає молодь. Так вони потрапляють до куріння», – додала вона.

Міністр охорони здоров'я Франції Франсуа Браун вже неодноразово заявляв про необхідність заборонити одноразові електронні сигарети, оскільки вони «підштовхують молодь до куріння». Зокрема він називав «екологічною нісенітницею» те, що «одноразки» є придатними для багаторазового використання.

До слова, з 11 липня набрав чинності закон № 1978-IX, який забороняє виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю, імпорт для реалізації на території України цигарок, а також тютюну для самокруток зі смако-ароматичними добавками.

Теги: молодь закон Франція

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