Одна із країн ЄС хоче заборонити одноразові електронні сигарети

Одноразові електронні сигарети можуть бути заборонені в Франції вже незабаром

Уряд Франції розробляє національний план боротьби з курінням на тлі зростання споживання тютюну. Планують заборонити одноразові електронні сигарети. Про це заявила прем'єр-міністр Елізабет Борн, передає BFM TV.

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За словами Борн, одноразові електронні сигарети можуть бути заборонені в країні вже незабаром в рамках «нового національного плану боротьби з курінням».

«Можна сказати, що це не нікотин, але це рефлекс і жест, до якого звикає молодь. Так вони потрапляють до куріння», – додала вона.

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Міністр охорони здоров'я Франції Франсуа Браун вже неодноразово заявляв про необхідність заборонити одноразові електронні сигарети, оскільки вони «підштовхують молодь до куріння». Зокрема він називав «екологічною нісенітницею» те, що «одноразки» є придатними для багаторазового використання.

До слова, з 11 липня набрав чинності закон № 1978-IX, який забороняє виробництво, гуртову і роздрібну торгівлю, імпорт для реалізації на території України цигарок, а також тютюну для самокруток зі смако-ароматичними добавками.