Офіцер ТЦК пояснив, чому тема ухилянтів стала проблемою

Суспільні настрої та інформаційні атаки ускладнюють виконання мобілізаційного процесу

Проблеми з мобілізацією в Україні пов’язані не лише з організаційними питаннями, а й із системною інформаційною кампанією, спрямованою на дискредитацію ТЦК і Сил оборони. Про це заявив начальник відділення цивільно-військового співробітництва Житомирського районного ТЦК та СП, молодший лейтенант ЗСУ Олег Зонтов в інтерв’ю «Житомир.info».

За його словами, мобілізаційний процес у Житомирській області відбувається відповідно до закону і указів президента про воєнний стан, однак його перебіг ускладнюють ворожі інформаційні вкиди та зміна суспільних настроїв.

«Мобілізація йде. Але вона йшла б краще, якби ворог не намагався її зірвати через інформаційний простір», – зазначив Зонтов. Він наголосив, що в медіа та соцмережах системно просувається наратив про «несправедливу і тотальну мобілізацію», хоча держава значно спростила механізми отримання відстрочок.

«Якщо є підстави – відстрочка зараз автоматизована. Навіть не потрібно йти до ТЦК: достатньо звернутися до ЦНАПу і подати документи», – пояснив офіцер.

Окремо Зонтов звернув увагу на кампанії з дискредитації ТЦК, коли будь-який інцидент у публічному просторі одразу подається як «бусифікація», навіть якщо він не має стосунку до військових.

«Будь-який факт навмисно роздмухується. З’являються «ліві» сайти, анонімні ресурси – і це одразу подається як дії ТЦК. Потім з’ясовується, що це кримінальні розбірки або зовсім інша історія», – сказав він.

За словами Зонтова, ці наративи активно підживлюються ворогом і знаходять підтримку всередині країни серед тих, хто не готовий виконувати свій обов’язок. «Нам треба перестати толерувати й підтримувати «ухилянтів». Бо якщо ти не створюєш і не годуєш свою армію – ти годуєш армію ворога», – підкреслив офіцер.

Водночас він наголосив на ролі структур цивільно-військового співробітництва, які працюють у всіх військових частинах, зокрема й у Житомирській області. За його словами, ЦВС забезпечує комунікацію з родинами військових, супровід зниклих безвісти та ветеранів, а також допомагає вирішувати соціальні й фінансові питання.

«Зараз чітко визначено, хто саме спілкується з родиною. Є конкретний офіцер ЦВС, який надає всю інформацію», – пояснив Зонтов. Офіцер також визнав, що проблема мобілізації виходить за межі роботи ТЦК і потребує ширшої державної відповіді. «Проблема не в ТЦК. Проблема в суспільстві. Ми десь пропустили момент, коли почали перемагати антимобілізаційні настрої», – резюмував він.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав закон №4630-IX, який регулює особливості трудових відносин під час воєнного стану. Зокрема, він дозволяє бронювати працівників оборонно-промислового комплексу, які мають проблеми з військовим обліком.