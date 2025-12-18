Головна Країна Суспільство
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 18 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

18 грудня в Україні відзначають День військової контррозвідки. У світі відзначають Міжнародний день мігранта. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого мученика Севастіяна і дружини його.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 18 грудня 2025 року.

Зміст

Свята в Україні

День військової контррозвідки України

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

День військової контррозвідки Служби безпеки України (СБУ) – знаменна дата в Україні, яка відзначається щорічно 18 грудня. У цей день вшановують відданість та відвагу співробітників військової контррозвідки СБУ, які відіграють важливу роль у забезпеченні національної безпеки та оборони.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день мігранта

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 2000 році. Цей день підкреслює необхідність захисту прав мігрантів у всьому світі, визнаючи їхній внесок у розвиток країн походження та країн проживання.

Міжнародний день арабської мови

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Це свято відзначається під егідою ЮНЕСКО з 2012 року. Дата обрана на честь дня, коли у 1973 році арабська мова стала однією з офіційних та робочих мов ООН.

Релігійні свята та їхня історія

День святого мученика Севастіяна і дружини його

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

18 грудня православна церква вшановує пам'ять святого Севастіяна та його вірної дружини. Севастіян був начальником преторіанської гвардії при римських імператорах Діоклетіані та Максиміані. Будучи таємним християнином, він використовував своє високе становище для підтримки вірян, які зазнавали переслідувань.

Коли його віра була викрита, Севастіяна піддали жорстоким катуванням. Його дружина та вірні друзі підтримували його до останнього подиху. Святий Севастіян вважається втіленням незламності та мужності, адже він не зрікся Христа навіть під загрозою смерті.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на деревах багато інею – наступний рік буде врожайним;
  • сніг іде великими пластівцями – до м'якої зими без сильних морозів;
  • якщо за вікном гуде завірюха – чекайте на потужний вітер у найближчі дні;
  • сонячний день обіцяє морозну, але ясну погоду на святки.

Історичні події

  • 1104 – Никифор I був призначений керувати Київською Митрополією;
  • 1865 – після ратифікації необхідними трьома чвертями штатів, 13 поправку до Конституції США про заборону рабства офіційно проголосили частиною основного закону країни;
  • 1890 – у Лондоні відкрили першу у світі підземну електрифіковану залізницю (метрополітен). Перед тим поїзди метро рухали паровози;
  • 1917 – Декрет Раднаркому РРФСР про визнання незалежності Фінляндії;
  • 1917 – у Києві відкрито Українську державну академію мистецтв, першим її ректором став графік Георгій Нарбут;
  • 1920 – Раднарком УРСР прийняв ухвалу «Про облік музичних інструментів» - один із нормативних актів, за якими переслідували кобзарів;
  • 1940 – у Третьому Рейху затвердили директиву № 21 (план Барбаросса - назва плану нападу Німеччини на СРСР);
  • 1941 – американський Конгрес запровадив цензуру всієї інформації, яка входить чи виходить межі країни. Відповідальність за виконання рішення поклали на директора агенції Associated Press Байрона Прайса;
  • 1958 – американці провели перший сеанс передачі голосу через супутник;
  • 1972 – президент США Річард Ніксон наказав про бомбардування Північного В'єтнаму. Операція тривала 11 днів;
  • 1991 – Незалежність України визнала Вірменія;
  • 1998 – вперше за 130 років Палата представників Конгресу США розпочала слухання з імпічменту президента Білла Клінтона, якого звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінські під час сексуального скандалу;
  • 2007 – Юлія Тимошенко вдруге стала прем'єр-міністром України. На пленарному засіданні Верховної Ради за неї віддали голоси 226 народних депутатів України від парламентської коаліції БЮТ і НУ-НС;
  • 2008 – спекуляції на валютному ринку України досягли верху: за міжбанком курс гривні в обмінних пунктах опустився до позначки близько 9,50-10,20 за долар;
  • 2016 – Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо націоналізації ПАТ «Приватбанк».

Іменини

День ангела святкують: Севастіян, Віктор, Михайло, Володимир, Ілля, Марк.

Теги: свята релігія традиции свято календар

