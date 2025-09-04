Головна Країна Суспільство
РФ готує новий наступ? Центр протидії дезінформації зробив заяву

РФ готує новий наступ? Центр протидії дезінформації зробив заяву
За словами джерел видання, Росія перекинула до Покровська великі сили
Bloomberg пише, що тривала літня наступальна кампанія Росії ще не принесла Кремлю значних територіальних здобутків

Європейські лідери все більше стурбовані тим, що Росія може розпочати нову наступальну операцію проти України, і вони зустрічаються з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити гарантії безпеки для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання зауважили, що на засіданні Ради безпеки в Тулоні минулого тижня німецькі та французькі чиновники обговорили питання про зосередження російських військ біля Покровська.

Як тільки Європа завершить переговори щодо гарантій, лідери зможуть «ще інтенсивніше» співпрацювати з США, заявив у середу генеральний секретар НАТО Марк Рютте. За його словами, перед будь-якими зустрічами за участю Путіна і Зеленського «надзвичайно важливо» отримати ясність з цього питання.

Проте, за словами високопоставленого європейського дипломата, імпульс, який спостерігався на початку минулого місяця в дипломатичних зусиллях, ослаб, а переговори зайшли в глухий кут, оскільки Росія готується до подальшого нападу на територію України.

Видання наголошує, що тривала літня наступальна кампанія Росії ще не принесла Кремлю значних територіальних здобутків. Війська Москви просуваються повільно, захопивши в травні-серпні 2033 кв. м або 0,3% від загальної площі України.

Керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко прокоментував заяви про новий наступ РФ: «Про який новий наступ на Сході пишуть західні ЗМІ мені незрозуміло, бо наступ один і він триває вже стабільно понад рік з різними фазами активності росіян. Ці фази залежать від втрат та резервів. Менше хайпу, будь ласка».

«Насправді російські війська не припиняють наступальних дій на Донбасі вже понад рік. Ці дії йдуть з різною інтенсивністю, але не залежать від риторики Путіна та його високопосадовців. Єдине, що зупиняє росіян, – це дії Сил оборони України, які завдають агресору великих втрат. Незмінними залишаються і плани кремля щодо «захоплення всього Донбасу», – додав ЦПД.

До слова, народний депутат Сергій Рахманін, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, розкритикував якість фортифікаційних споруд, які будувала Полтавська обласна військова адміністрація в Донецькій області. За його словами, ці укріплення «абсолютно не відповідають сучасним вимогам» і є «позицією для камікадзе».

росія війна Центр протидії дезінформації

