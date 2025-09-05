Центр протидії дезінформації проаналізував нові заяви Путіна

Путін продовжує залякувати союзників України погрозами

Російський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв, які вкотре підтвердили, що він відкидає будь-які пропозиції про мир, а його риторика про готовність домовлятися – лише спроба тягнути час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

«За словами Путіна, він нібито готовий до контактів з Україною, але «не бачить в них сенсу», бо «домовитися буде неможливо». Щодо зустрічі лідерів, то Путін відкинув будь-які місця такої зустрічі, окрім Москви, хоча цілком очевидно, що така пропозиція неприйнятна. Крім того, Путін продовжив залякувати союзників України погрозами, що вважатиме будь-які війська на території України «законними цілями для знищення» та повторив пропагандистські кліше про «держпереворот», «загрози безпеці Росії» тощо», – йдеться у повідомленні.

ЦПД пояснив: «Путін продовжує тягнути час, висуваючи заздалегідь неприйнятні вимоги до переговорів, але вже майже не приховує, що не збирається ні про що домовлятися».

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що РФ «вважатиме законними цілями для ураження будь-які війська на території України». Також він вважає Москву «найкращим місцем» для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Путін додав, що Росія нібито дає стовідсоткову гарантію безпеки Зеленському в Москві. Він підкреслив, що «не бачить великого сенсу в прямих контактах» із президентом України, але готовий до них.

Зокрема, Путін сказав, що президент-утікач Віктор Янукович нібито «порахував і розплакався, коли зрозумів, якими будуть економічні наслідки вступу України до Євросоюзу».