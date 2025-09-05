Головна Світ Політика
search button user button menu button

Центр протидії дезінформації проаналізував нові заяви Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Центр протидії дезінформації проаналізував нові заяви Путіна
ЦПД: Путін продовжує тягнути час, висуваючи заздалегідь неприйнятні вимоги до переговорів
фото: ТАСС

Путін продовжує залякувати союзників України погрозами

Російський диктатор Володимир Путін зробив низку заяв, які вкотре підтвердили, що він відкидає будь-які пропозиції про мир, а його риторика про готовність домовлятися – лише спроба тягнути час. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

«За словами Путіна, він нібито готовий до контактів з Україною, але «не бачить в них сенсу», бо «домовитися буде неможливо». Щодо зустрічі лідерів, то Путін відкинув будь-які місця такої зустрічі, окрім Москви, хоча цілком очевидно, що така пропозиція неприйнятна. Крім того, Путін продовжив залякувати союзників України погрозами, що вважатиме будь-які війська на території України «законними цілями для знищення» та повторив пропагандистські кліше про «держпереворот», «загрози безпеці Росії» тощо», – йдеться у повідомленні.

ЦПД пояснив: «Путін продовжує тягнути час, висуваючи заздалегідь неприйнятні вимоги до переговорів, але вже майже не приховує, що не збирається ні про що домовлятися». 

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін заявив, що РФ «вважатиме законними цілями для ураження будь-які війська на території України». Також він вважає Москву «найкращим місцем» для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

Путін додав, що Росія нібито дає стовідсоткову гарантію безпеки Зеленському в Москві. Він підкреслив, що «не бачить великого сенсу в прямих контактах» із президентом України, але готовий до них.

Зокрема, Путін сказав, що президент-утікач Віктор Янукович нібито «порахував і розплакався, коли зрозумів, якими будуть економічні наслідки вступу України до Євросоюзу».

Читайте також:

Теги: Центр протидії дезінформації переговори путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Владислав Іноземцев: «Єдине, що загрожує російській економіці, – це сам Путін»
Владислав Іноземцев: Не чекайте, поки економіка Росії помре, підривайте її заводи
31 серпня, 20:35
Держсекретар повідомив, що мав розмову зі спецпредставником Трампа
Держсекретар США зробив заяву після переговорів Віткоффа з Путіним
6 серпня, 19:47
За словами очільника Кремля, для зустрічі лідерів «необхідно створити умови»
Путін прокоментував можливу зустріч із Зеленським
7 серпня, 15:46
Міністр оборони США визнав, що під час переговорів можуть бути обговорені територіальні поступки
Гегсет розповів про можливий результат зустрічі Трампа та Путіна
12 серпня, 06:44
Трамп визнає, що гарантії безпеки з боку США мають стати частиною остаточного врегулювання війни
Вибухи у Росії, гарантії безпеки для України від Трампа: головне за ніч
14 серпня, 05:53
Радник Кремля вважає, що Володимир Путін став більш договороспроможним
Україна здає Донбас і не вступає в НАТО. Радник Путіна озвучив «мирний план» Росії
12 серпня, 19:20
Макрон під час зустрічі з європейськими політиками, Трампом та Зеленським
Макрон запропонував провести чотиристоронню зустріч лідерів
19 серпня, 01:08
За словами Сибіги, замість кроків до завершення війни Путін «морочить усім голову»
Україна відреагувала на пропозицію Путіна зустрітися в Москві
3 вересня, 18:59
За словами Макрона, упродовж найближчих тижнів буде визначено внесок США у гарантії безпеки для України
Президент Франції: 26 країн готові надіслати війська в Україну
Вчора, 17:35

Політика

Мерц визнав: Європа не має достатнього впливу, щоб зупинити війну в Україні
Мерц визнав: Європа не має достатнього впливу, щоб зупинити війну в Україні
Центр протидії дезінформації проаналізував нові заяви Путіна
Центр протидії дезінформації проаналізував нові заяви Путіна
Путін розповів, що довело Януковича до сліз (відео)
Путін розповів, що довело Януковича до сліз (відео)
Путін назвав «найкраще місце» для зустрічі із Зеленським
Путін назвав «найкраще місце» для зустрічі із Зеленським
Російський диктатор пригрозив атаками у разі розміщення іноземних військ в Україні
Російський диктатор пригрозив атаками у разі розміщення іноземних військ в Україні
Соратник Зеленського пояснив, на який варіант припинення вогню погодиться Путін
Соратник Зеленського пояснив, на який варіант припинення вогню погодиться Путін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
26K
Кримінальна відповідальність за СЗЧ повертається: Рада підтримала законопроєкт
3018
Катування у Київському СІЗО: до суду скеровано шість обвинувальних актів
2845
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
2815
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua