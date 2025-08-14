Головна Світ Політика
Саміт на Алясці. Центр протидії дезінформації повідомив, яку стратегію застосує Путін

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
15 серпня Трамп проведе переговори з Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі
Коваленко про Путіна: Він просто завжди краде час, розмиває історичними дурницями та рефлексією на минуле

Головною стратегією російського диктатора Володимира Путіна в дипломатії є уникання конкретики, надмірна риторика та розмивання змістів. Очікується, що під час завтрашніх переговорів з президентом США Дональдом Трампом він діятиме саме так. Про це повідомляє керівник ЦПД Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Головна стратегія Путіна в будь-якій дипломатії завжди полягала в мінімумі конкретики, максимумі води та розмивання змістів. Він просто завжди краде час, розмиває історичними дурницями та рефлексією на минуле. Судячи з наявної інформації, завтра він намагатиметься робити саме це», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Путін збирається показати президенту США Дональду Трампу під час зустрічі на Алясці певні «історичні матеріали».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп проведе переговори з російським диктатором Володимиром Путіним на базі Об'єднаних сил Ельмендорф-Річардсон в Анкориджі. Ця зустріч відбудеться на військовому об'єкті, який відігравав ключову роль у протистоянні Радянському Союзу під час Холодної війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор Володимир Путін зіткнеться з «дуже серйозними наслідками», якщо він не погодиться на перемир'я під час їхньої зустрічі на Алясці. Саміт, запланований на п'ятницю, має стати «ознайомчою зустріччю» для Трампа, щоб перевірити готовність Путіна до перемир'я, яке відкрило б шлях до подальших переговорів з Києвом.

Як відомо, віцепрезидент США Джей Ді Венс під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським та європейськими союзниками заявив, що Вашингтон не укладатиме мирну угоду з Росією без участі України та Європи. 

Зауважимо, перший російський урядовий літак приземлився на Алясці напередодні завтрашньої зустрічі президента США Дональда Трампа і диктатора Володимира Путіна. Весайт Flightradar24, що відстежує польоти літаків, повідомляє, що на борту літака перебуває російська делегація, яка прибула на зустріч. Літак експлуатується спеціальною авіаційною ескадрильєю, широко відомою як VIP-транспортний флот російського уряду.

Теги: путін Дональд Трамп переговори Центр протидії дезінформації

