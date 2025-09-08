У Дніпрі вперше за 70 років зʼявилися осетри

Руйнування росіянами Каховської ГЕС відкрило рибам шлях для міграції з Чорного моря аж до Запоріжжя

На Запоріжжі біля острова Хортиця вперше за 70 років помітили осетрів. Йдеться про дорослих особин вагою понад 10 кг. Про це з посиланням на BBC повідомляє «Главком». За словами науковців, це сталося після руйнування Каховської ГЕС, яке відкрило рибам шлях для міграції з Чорного моря аж до Запоріжжя.



Це – одна з найбільших природних змін, що відбулися протягом двох років після підриву ГЕС, каже заступник директора Інституту морської біології НАН України, доктор біологічних наук Віктор Демченко. «Відсутність дамби зробила можливою міграцію рибам вище за течією. Риба з Чорного моря тепер безперешкодно може підходити аж до Запоріжжя – а це близько 200 кілометрів відновленого русла річки», – пояснює вчений.



Одна з найбільших змін, за словами Демченка, це те, що вперше за понад 70 років поблизу острова Хортиця побачили осетра. Вже є чотири знахідки осетра руського у Дніпрі – це були дорослі особини, вагою понад 10 кг.

Ще до будівництва і Запорізької, і Каховської ГЕС біля Запоріжжя були традиційні місця нересту осетрових риб, розповідає вчений. Внаслідок побудови дамб ці місця нерестовищ були знищені. Тепер осетрова риба повертається на свої історичні місця. Ще до підриву греблі поодинокі випадки вилову осетрових у Дніпрі траплялися, проте вони були рідкісними, згадують місцеві. Наразі ж це явище - одне найбільших екологічних змін останніх десятиліть.



Раніше «Главком» повідомляв, що в Україні зникають осетрові риби. В Україні офіційно визнали зниклими два види осетрових риб – осетра атлантичного та шипа. Обидва більше не зустрічаються в українських річках. Зникнення загрожує й іншим представникам осетрових, які раніше були звичними у водоймах країни. Серед них – білуга, севрюга, стерлядь та осетер руський. Про це в коментарі «Главкому» повідомила іхтіологиня Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Юлія Куцоконь.