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Окупанти просунулись поблизу чотирьох сіл – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Окупанти просунулись поблизу чотирьох сіл – DeepState
фото з відкритих джерел

Російські війська просунулись на Покровському напрямку

У ніч проти 25 січня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Згідно із нею, ворог просунувся в Торецьку, біля Надіївки, Дачного та Сухих Ялів, що на Донеччині.

До слова, ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Дачного, Удачного та Новоєлизаветівки на Донеччині.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники окупували на Донеччині село Нововасилівка. Понад місяця бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади у важких умовах, а останні два тижні в повному оточенні, стримували майже цілу дивізію ворога. 

Нагадаємо, триває 1067-й день повномасштабної війни.

Протягом минулої доби відбулось 190 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України одного ракетного та 28 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 37 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 423 дрони-камікадзе та здійснили понад три тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: окупанти ворог війна росіяни Донеччина Покровськ

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