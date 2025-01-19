Аналітики ISW розповіли, як окупанти готуються до прориву Покровська

На південь від Покровська зібралося ударне угрупування росіян у складі воїнів 2 і 41 загальновійськових армій

Російські окупанти не полишають спроб захопити Покровськ. Тому РФ стягує до міста все більше підрозділів, зокрема переводить військових з інших напрямків, у тому числі з Курахівського. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що на південь від Покровська зібралося ударне угрупування росіян у складі воїнів 2 і 41 загальновійськових армій. Вони можуть надалі активно проводити наступальні операції на південь і південний захід від міста.

Також російське військове командування перекинуло підрозділ 2 загальновійськової армії на південь і південний захід від Покровська, а підрозділ 41 загальновійськової армії – східніше.

«Ймовірно, переведення військових Росія проводить, аби змінити пріоритети тактичних завдань на Покровському напрямку, а також щоб створити умови для використання більш вигідних шляхів просування ближче до Покровська», – йдеться в повідомленні.

Також ближче до міста передислоковують особовий склад другого підрозділу 51 загальновійськової армії з Курахівського напрямку.

Аналітики вважають, що російське військове командування, ймовірно, зменшує пріоритетність наступальних операцій на Курахівському напрямку та передислоковує сили з Курахового для посилення Покровського напрямку тепер, коли окупанти досягли своєї мети – захоплення Курахового.

«Російські війська, ймовірно, продовжуватимуть здобувати успіхи в рамках своїх посилених зусиль з оточення Покровська з північного сходу і південного заходу, особливо якщо вони зможуть виявити і використати тактичні вразливості в українській обороні на флангах Покровська», – йдеться у звіті ISW.

Водночас в Інституті вважають, що темпи такого просування можуть бути повільними, оскільки росіяни не мають здатності проводити швидкі механізовані маневри, які необхідного для прориву українських оборонних ліній і оточення Покровська найближчим часом.

Нагадаємо, у ніч проти 18 січня у мережі поширилась інформація, що росіяни нібито зайшли в Покровськ, що на Донеччині. В ОСУВ «Хортиця» заявили, що російських військ в місті немає, бої тривають на підступах.