На Донеччині окупанти захопили Нововасилівку – DeepState

Основні сили противника, які здійснювали наступ на Нововасилівку складалися з підрозділів 27-ї гвардійської мотострілецької дивізії

Ворог просувається до Успенівки

Російські загарбники окупували на Донеччині село Нововасилівка. Понад місяця бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади у важких умовах, а останні два тижні в повному оточенні, стримували майже цілу дивізію ворога. Про це повідомляє DeepState.

Як кажуть аналітики, сили противника, які здійснювали штурмові дії на Нововасилівку складалися в основному з підрозділів 27-ї гвардійської мотострілецької дивізії, а саме 433-й мотострілецький полк, 506-й мотострілецький полк, 907-й окремий розвідувальний батальйон.

Ворог просувається до Успенівки фото: DeepState

«На підсилення було відправлено 71 батальйон спецпризначенців та групи 24 бригади ГРУ. Комплектація кожного ворожого організму складала від 92%. Для відомостей, один з полків проходив відновлення в Авдіївці і за 10 днів відновив всі втрати», – йдеться в заяві.

Зазначається, що ворог продовжує штурмові дії вже на Успенівку. Водночас у Нововасилівці українським захисникам вдалося стримати ворога і виграти час.

Нагадаємо, ЗСУ ведуть виснажливі бої у районі Великої Новосілки Донецької області. Українське командування вживає заходи щодо посилення підрозділів, забезпечення необхідними засобами для ведення бою, посилення та забезпечення флангів.

Також, за словами представників оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця», сплановані заходи щодо дій в разі загострення тактичної обстановки та можливих варіантів її розвитку.

До слова, відстань від лінії фронту до кордонів Дніпропетровщини скоротилася до менш ніж 5 км. Станом на зараз росіяни вже доходять до населеного пункту Удачне Донецької області.