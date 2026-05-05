Окупанти відкрили новий осередок «Юнармії» на Херсонщині

Діти на окупованих територіях залучаються до мілітаризованих організацій під контролем армії РФ

В Олешківській громаді новобранців «урочисто» привели до присяги за участі військових і силовиків

На тимчасово окупованій Херсонщині в Олешках відкрито новий осередок «Юнармії» – до нього вже залучили місцевих школярів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр національного спротиву.

Присяга під наглядом армії

Запуск нового загону відбувся за участі військових, силовиків та представників окупаційної адміністрації. Дітей урочисто привели до так званої «присяги» – після цього їх інтегруватимуть у систему військово-патріотичного виховання Росії.

Формально це подається як «робота з молоддю», однак фактично йдеться про цілеспрямовану мілітаризацію та підготовку підлітків до служби в армії держави-агресора.

Що чекає на «новобранців»

Програма «Юнармії» передбачає:

участь у заходах із військовим ухилом;

формування лояльності до окупаційної влади;

нав'язування російських історичних наративів.

Після таких церемоній дітей залучають до подальших активностей під контролем військових структур.

За даними Центру нацспротиву, мілітаризація дітей на окупованих територіях уже дає Росії конкретні результати: нещодавній конкурс «Зарниця 2.0» – програма з підготовки молоді до військової служби — виграли саме команди з тимчасово окупованих українських територій.

Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що на окупованій Херсонщині ворог готує дітей до майбутньої служби в каральних органах. Осередки «Юнармії» вже діють у кількох регіонах України, захоплених Росією, зокрема в Маріуполі та по всій Херсонщині.

До слова, раніше «Главком» писав, що окупанти також залучають молодь з Херсонщини до військових зборів у Криму та навчають школярів управлінню безпілотниками в «Артеку».