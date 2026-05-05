Окупанти відкрили новий осередок «Юнармії» на Херсонщині
В Олешківській громаді новобранців «урочисто» привели до присяги за участі військових і силовиків
На тимчасово окупованій Херсонщині в Олешках відкрито новий осередок «Юнармії» – до нього вже залучили місцевих школярів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр національного спротиву.
Присяга під наглядом армії
Запуск нового загону відбувся за участі військових, силовиків та представників окупаційної адміністрації. Дітей урочисто привели до так званої «присяги» – після цього їх інтегруватимуть у систему військово-патріотичного виховання Росії.
Формально це подається як «робота з молоддю», однак фактично йдеться про цілеспрямовану мілітаризацію та підготовку підлітків до служби в армії держави-агресора.
Що чекає на «новобранців»
Програма «Юнармії» передбачає:
- участь у заходах із військовим ухилом;
- формування лояльності до окупаційної влади;
- нав'язування російських історичних наративів.
Після таких церемоній дітей залучають до подальших активностей під контролем військових структур.
За даними Центру нацспротиву, мілітаризація дітей на окупованих територіях уже дає Росії конкретні результати: нещодавній конкурс «Зарниця 2.0» – програма з підготовки молоді до військової служби — виграли саме команди з тимчасово окупованих українських територій.
Нагадаємо, «Главком» повідомляв, що на окупованій Херсонщині ворог готує дітей до майбутньої служби в каральних органах. Осередки «Юнармії» вже діють у кількох регіонах України, захоплених Росією, зокрема в Маріуполі та по всій Херсонщині.
До слова, раніше «Главком» писав, що окупанти також залучають молодь з Херсонщини до військових зборів у Криму та навчають школярів управлінню безпілотниками в «Артеку».
