Окупанти відправили до в'язниці на 10 років кримського татарина Саганджі



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На судових слуханнях Саганджі заявляв про тортури

Свою провину Саганджі не визнав, у суді він заперечував свою участь у батальйоні «Аскер»

Суд окупованого Криму засудив кримського татарина Февзі Саганджі на понад 10 років в'язниці за нібито участь у батальйоні «Аскер».

Про це повідомляє об'єднання «Кримська правозахисна група» у Facebook.

«14 травня 2019 року колегія суддів «Верховного суду» Криму під керівництвом «судді» Олега Лебедя залишила в силі вирок кримському татарину Февзі Саганджі. Він отримав 10 років і шість місяців позбавлення волі нібито за участь у батальйоні «Аскер», - сказано в повідомленні.

Суддя «Ленінського районного суду» Іван Удут прийняв таке рішення 26 січня цього року. У тексті вироку є інформація, що на судових слуханнях у цій справі Саганджі заявляв про тортури.

Зокрема, кримський татарин повідомив, що в жовтні 2017 року співробітники ФСБ його побили і під тортурами змусили підписати якісь документи. Його заарештували у квітні 2018 року і звинуватили в «участі в незаконному збройному формуванні, дошкульному для інтересів Росії на території іноземної держави».

Свою провину Саганджі не визнав, у суді він заперечував свою участь у батальйоні.

Нагадаємо, напередодні міський суд Таганрога Ростовській області РФ продовжив запобіжний захід у вигляді арешту чотирьом фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір», затриманим у Криму 27 березня.

Як відомо, співробітники ФСБ, МВС Росії та Росгвардії 27 березня провели в Криму масові обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активістів.

27 і 28 березня Київський райсуд Сімферополя заарештував усіх затриманих активістів.