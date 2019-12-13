Одеському художньому музею виділено приміщення під сховище



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Музею передали в оренду нежитлове приміщення на Військовому узвозі, 6

7 листопада 2019 року на святкуванні 120-річчя Одеського художнього музею мер міста Геннадій Труханов доручив департаменту комунальної власності Одеської міської ради надати керівництву музею варіанти приміщень під сховище картин.

11 грудня департамент комунальної власності Одеської міськради підписав з керівництвом комунального закладу «Одеський художній музей» договір оренди терміном до 10 листопада 2022 року з подальшою пролонгацією.

Згідно з угодою орендна плата за приміщення становить 1 гривню на рік. Нежитлове приміщення загальною площею 79,5 кв.м відповідає необхідним технічним вимогам музею і розташоване на цокольному поверсі за адресою: Військовий узвіз, 6.

Як зазначив директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд, після ремонту приміщення тут планують створити запасник для експонатів сучасного мистецтва.

Коментар директора департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексія Спектора.