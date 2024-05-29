Дані військового квитка не збігаються з «Оберігом». Що загрожує чоловікам

Для усунення невідповідності даних у військово-обліковому документі та реєстрі «Оберіг» особу викликають до ТЦК

Військово-обліковий документ вважається недійсним, якщо дані в ньому не відповідають відомостям у реєстрі «Оберіг»

У випадку, якщо інформація, зазначена у військово-обліковому документі (ВОД) на бланку, не відповідає відомостям у реєстрі «Оберіг», він вважатиметься недійсним. Це дає підставу співробітникам ТЦК доставити військовозобов’язаного до військкомату для уточнення даних, пише «Судово-юридична газета».

Зазначається, що якщо відомості, вказані у графах 1-5, 13 та 14 військово-облікового документа на бланку, мають розбіжності з даними, що містяться у реєстрі «Оберіг», він вважається недійсним. Про це йдеться у постанові Кабміну №559, яка набула чинності 18 травня і затверджує нову форму ВОД.

Перевірка відповідності даних, вказаних у ВОД на бланку, відомостям, які містяться в реєстрі «Оберіг» здійснюється через:

електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста;

районний (міський) ТЦК або його відділ (орган СБУ, розвідувальний орган).

Згідно з додатком до постанови уряду, у графі 1 вказується належність до військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст). Якщо громадянина України виключили з військового обліку, вказується інша категорія військового обліку, з якої він був виключений.

Графа 2 містить номер картки платника податків, у разі його відсутності – серію та номер паспорта. Водночас графа 3 для військовозобов’язаних та резервістів містить інформацію про склад відповідно до положень статті 5 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» (рядовий, сержантський і старшинський, офіцерський), для призовників – не заповнюється.

Якщо буде виявлено розбіжності ВОД з військово-обліковими даними реєстру «Оберіг», старший групи оповіщення пропонує резервісту або військовозобов’язаному прибути до ТЦК для уточнення персональних даних. З цією метою особі оформляється та вручається повістка. У разі відмови прослідувати до ТЦК поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до військкомату.

До слова, прикордонники не беруть до уваги мобільний застосунок «Резерв+» при перетині кордону, так як він потрібен громадянам лише для оновлення своїх даних. За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, прикордонники перевіряють тільки паперовий військово-обліковий документ з відповідними відмітками.