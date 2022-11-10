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Мінлива хмарність та туман: прогноз погоди на 10 листопада

Альона Боженко
glavcom.ua
Мінлива хмарність та туман: прогноз погоди на 10 листопада
Якою буде погода 10 листопада
фото: Главком

У деяких регіонах синоптики прогнозують туман

У четвер, 10 листопада, в Україні очікується тепла осіння погода. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, сьогодні по всій території країни буде переважно сухо, лише в західних областях вдень місцями очікуються невеликий дощ. Вночі та вранці у східних, центральних, більшості південних областей та в Карпатському регіоні туман.

Температура вночі коливатиметься від 0 до +5 градусів тепла, на крайньому заході країни та півдні Одещини до +8, вдень +8+13 градусів, у східних та південно-східних областях вночі від +1 тепла до - 4 морозу, вдень прогнозується +5+10 градусів.

У Києві 10 листопада також опади не очікуються. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі буде +3+5 градусів, вдень близько +10.

Мінлива хмарність та туман: прогноз погоди на 10 листопада фото 1

Нагадаємо, жовтень 2022 року став найтеплішим у Європі за всю історію спостережень. Температура повітря у жовтні була майже на 2 градуси вищою від контрольного періоду 1991-2020 років.

Додамо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Теги: вітер повітря Укргідрометцентр прогноз погоди

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