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Операція «Карфаген». Прокуратура визначилася із запобіжним заходом для Івахненко

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Операція «Карфаген». Прокуратура визначилася із запобіжним заходом для Івахненко
САП попросила арештувати Івахненко із заставою у 50 млн грн
скриншот з відео

САП попросила взяти «Музу» під варту із заставою 50 млн грн, а прокурор розкрив деталь про її перебування у Львові в день затримання Кропиви

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури попросив Вищий антикорупційний суд взяти під варту Єлизавету Івахненко, яка фігурує у матеріалах операції «Карфаген» під псевдонімом «Муза». Альтернативою триманню під вартою сторона обвинувачення попросила визначити заставу у розмірі 50 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію засідання ВАКС.

Суд 7 вересня продовжив розгляд питання щодо обрання Івахненко запобіжного заходу. Засідання розпочалося напередодні, однак сторона захисту попросила додатковий час для ознайомлення з матеріалами справи, після чого розгляд перенесли на ранок понеділка.

Під час засідання прокурор також звернув увагу на місцеперебування Івахненко у день затримання іншого фігуранта операції «Карфаген» – працівника Офісу генерального прокурора Сергія Кропиви. За словами представника обвинувачення, того дня «Муза» перебувала на залізничному вокзалі Львова. При цьому прокурор не уточнив, із якою метою Івахненко перебувала на вокзалі та куди вона могла прямувати.

Раніше під час цього ж засідання сторона обвинувачення розкрила один з епізодів, який інкримінують фігурантам. За версією прокурора, Кропива за участю Івахненко із серпня до вересня 2025 року організував легалізацію та відмивання 21,6 млн грн. Кошти, зокрема, використовували для придбання нерухомості у Києві та Одесі.

Івахненко у матеріалах НАБУ фігурує під псевдонімом «Муза». Слідство називає її близькою особою Сергія Кропиви, якого пов'язують із псевдонімом «Канцлер». Раніше стало відомо, що у 22 роки Івахненко обіймала посаду заступниці декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Одеської юридичної академії.

Нагадаємо, 4 вересня НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному отриманні неправомірної вигоди за «кришування» мережі шахрайських кол-центрів та подальшій легалізації коштів. Загалом, за даними слідства, учасники організації легалізували понад 42 млн грн.

Раніше ВАКС обрав Сергію Кропиві запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 листопада з можливістю внесення застави у розмірі 120 млн грн. Прокурор САП просив визначити заставу у 200 млн грн. Кропива своєї вини не визнав.

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Теги: корупція в Україні корупція Вищий антикорупційний суд операція «Карфаген»

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