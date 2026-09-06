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Операція «Карфаген»: суд арештував посадовця Офісу генпрокурора та призначив заставу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Операція «Карфаген»: суд арештував посадовця Офісу генпрокурора та призначив заставу
Сергій Кропива може вийти з СІЗО під заставу у 120 млн грн.
фото: скріншот із відео

Сергій Кропива своєї вини не визнав

Вищий антикорупційний суд обрав заступнику начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Сергію Кропиві запобіжний захід – тримання під вартою до 2 листопада з альтернативою застави у 120 млн грн. Про це повідомляє «Главком».

Під час засідання прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив про більшу суму застави – 200 млн грн, а адвокат підозрюваного просив зменшити її аж у сто разів – до 2 млн. грн.

Сам Сергій Кропива, якого Національне антикорупційне бюро підозрює в організації групи з покривання роботи шахрайських колцентрів, своєї вини не визнав.

Нагадаємо, згідно з декларацією Сергія Кропиви за 2025 рік, він заробив 1,64 млн грн. З цих коштів 283,2 тис. грн склала пенсія. Окрім того, дружина прокурора Ірина Кропива задекларувала 6,58 млн грн дохід від зайняття підприємницькою діяльністю. Готівкою прокурор тримав $65,5 тис. і 700 тис. грн, дружина - 2,8 млн грн і $83 тис.

Із задекларованої нерухомості Кропивою – квартира площею 36,2 кв. м у Золотоноші на Черкащині (пів оселі належить прокурору), земельна ділянка площею 0,09 га і садовий дачний будинок (позначено як об'єкт незавершеного будівництва) площею 258,77 у селі Лісники на Київщині – володіє майном Валентина Кропива, ймовірно матір прокурора. Також у сім'ї Кропиви є автомобіль Mercedes-Benz GLE 450, 2023 року виписку вартістю 5 млн грн (записаний на дружину прокурора).

Раніше генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що Кропиву відсторонили від виконання службових обов’язків.

Кропива на плівках НАБУ говорив про свого керівника, так званого «шефа», у якого по батькові Андрійович. В ОГП заявляли, що під «шефом» слідство розуміє генерального прокурора Руслана Кравченка. Сам Кравченко звинувачення заперечував.

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Теги: прокурор слідство Антикорупційний суд будинок дружина квартира пенсія Mercedes Руслан Кравченко

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