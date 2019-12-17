Осінній призов: план 2019 року виконаний на 98, 1 %



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До Нацгвардії, Державної спеціальної служби транспорту, Державної прикордонної служби військомати маю набрати трохи більше 200 очіб

На сьогодні на строкову службу призвали вже 14 918 українців

В Україні на строкову службу станом на сьогодні, 17 грудня, призвали вже 14 918 українців.

Про це повідомляє пресслужба Командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

Зазначається, що відповідно до розпорядження Кабміну «Про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову в жовтні-грудні 2019 року», восени 2019 року сплановано призвати на строкову військову службу 15 200 юнаків, з них:

- до Збройних Сил України- 9 000 осіб;

- до інших військових формувань (Національної гвардії України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної прикордонної служби) - 6200 осіб;

Станом на 17.12.2019 року до лав Збройних Сил України призвано 9000 юнаків. Таким чином план призову на жовтень-грудень 2019 року виконаний на 100%.

Що стосується інших військових формувань, то станом на 17.12.2019 року до їх лав призвано 5918 осіб, що складає 95,4% від запланованих.

У пресслужбі повідомили, що призов буде продовжуватись до кінця грудня 2019 року.

Як повідомлялося на початку грудня, план «осіннього» призову до Збройних Сил України виконаний на 100%.