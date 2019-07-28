Партія Порошенка заявляє про спроби позбавити депутатського мандату героя АТО на користь політичних партнерів Медведчука



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У партії Петра Прошенка нагадують, що забезпечення проведення чесної та прозорої виборчої кампанії є одним із обов’язків новообраної влади

Опонент Михайла Бондаря Орест Кавецький є членом родини партнерів Медведчука і балотувався до Ради від партії «Слуга народу», - «Європейська Солідарність»

У партії «Європейська Солідарність» заявили, що рішення Львівського адміністративного суду про абсолютно безпідставний перерахунок голосів у 119-му виборчому окрузі – це зухвала спроба відібрати чесну і законну перемогу у воїна АТО, героя війни Михайла Бондаря на користь львівських олігархів, партнерів одного з лідерів проросійської партії Віктора Медведчука. Про це йдеться на партійному сайті.

У партії Петра Порошенка зазначають, що опонент Михайла Бондаря Орест Кавецький є членом родини партнерів Медведчука і балотувався до Верховної Ради від партії «Слуга народу».

«Наголошуємо на тому, що ні в день голосування, ні пізніше не зафіксовано жодного акту про порушення виборчого процесу. Попри це, не маючи жодних правових підстав, львівський суд ухвалив рішення про перерахунок голосів», - заявляють у партії.

«Європейська Солідарність» нагадує, що забезпечення проведення чесної та прозорої виборчої кампанії є одним із обов’язків новообраної влади, – так як це було забезпечено під час президентських виборів у 2014-му та 2019-му роках, а також під час парламентських виборів у 2014-му році.

«Натомість в Україну повертаються «виборчі традиції» епохи Януковича, коли грубі порушення під час волевиявлення замовчуються, а перемога у чесному змагальному процесі просто крадеться через рішення підконтрольних судів», - вважають у «Європейській «олідарності»..

У партії Петра Порошенка закликали владу забезпечити неухильне дотримання законодавства України та міжнародних стандартів. «Правоохоронні органи повинні надати правову оцінку діям політичних рейдерів», - наголошують у партії «Європейська Солідарність».

Як повідомлялося, на Львівщині у 119 окрузі вирішили перерахувати голоси. Програв кандидат від «Слуги народу».