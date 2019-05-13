Парубій планує у вівторок розглянути і відхилити постанови, що блокують підписання «мовного закону»



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У Раді зареєстровані кілька постанов, якими «антиукраїнські сили намагаються заблокувати підписання закону про мову», - спікер ВР

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій звернувся до Регламентного комітету якнайшвидше розглянути всі постанови, що блокують підписання закону про функціонування української мови як державної. Про це він сказав під час засідання Погоджувальної ради, повідомляє УНН.

«Я звертаюсь до Регламентного комітету невідкладно розглянути всі постанови, які надійшли до Апарату Верховної Ради України і Регламентного комітету, щоб ми завтра невідкладно змогли відхилити усі ці постанови і, відповідно, мати можливість підписати цей історичний закон», — зазначив Парубій.

За його словами, в Раді зареєстровані кілька постанов, якими «антиукраїнські сили намагаються заблокувати підписання закону про мову».

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва, розглянувши заяву про забезпечення позову про заборону підписувати та публікувати Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», ухвалив рішення відмовити у її задоволенні.