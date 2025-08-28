Патріарх Філарет долучився до богослужінь на свято Успіння

27 серпня патріарх Філарет молився у Володимирському соборі під час всенічного бдіння

Патріарх Філарет взяв участь у богослужінні на тлі заяв про погіршення здоров'я

96-річний предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Філарет долучився до богослужінь у Києві, присвячених святу Успіння Пресвятої Богородиці. Його участь відбулася на тлі нещодавніх заяв Православної церкви України (ПЦУ) про значне погіршення стану його здоров’я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УПЦ КП.

Згідно з повідомленням на сайті УПЦ КП, напередодні свята, 27 серпня, патріарх Філарет молився у Володимирському соборі під час всенічного бдіння. Наступного дня, 28 серпня, він також молився у вівтарі собору під час літургії, яку очолив настоятель храму.

Це сталося незабаром після того, як ПЦУ, яка вважає Філарета своїм почесним патріархом, звернулась із закликом помолитися за його одужання через «очевидне погіршення стану здоров’я». Водночас, УПЦ КП заявила, що її предстоятель перебуває на плановому обстеженні та лікуванні, а стан його здоров’я є задовільним.

Патріарх Філарет, який нещодавно відзначив 63-тю річницю своєї архієрейської хіротонії, є однією з найвпливовіших фігур в історії українського православ'я. У 1990 році він був одним із головних претендентів на патріарший престол у Москві, але після здобуття Україною незалежності ініціював вихід Української православної церкви з-під юрисдикції Москви.

Цей конфлікт призвів до утворення УПЦ Київського патріархату. Хоча ця церква не мала канонічного визнання, патріарх Філарет залишався її предстоятелем. У 2018 році, коли Вселенський Патріарх Варфоломій надав томос про автокефалію, Філарет спершу погодився на створення ПЦУ, але згодом оголосив про відновлення УПЦ КП.

Зазначається, що стан здоров'я патріарха Філарета задовільний, він перебуває на плановому обстеженні і лікуванні. «Просимо, як завжди, підносити молитви за здоровʼя нашого предстоятеля – Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета», – йдеться в заяві.

